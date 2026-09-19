Повышение коснется также пенсионеров силовых ведомств

19 сентября 2026, 17:17, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 октября 2026 года в России пройдет индексация военных пенсий — выплаты вырастут примерно на 4%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

Повышение коснется не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников силовых структур — в частности, экс‑работников МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН.

Отдельно эксперт рассказал о дополнительных мерах поддержки для отдельных категорий граждан. Так, пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, фиксированную часть пенсии увеличат вдвое — она составит 19 169 рублей. Кроме того, к выплате автоматически добавят надбавку за уход в размере 1413 рублей.

Такие же выплаты (базовая сумма и надбавка на уход) положены инвалидам I группы. При этом, если человек уже получает повышенную пенсию как инвалид I группы, при достижении 80‑летнего возраста повторного удвоения фиксированной части не будет.

Также предусмотрены доплаты для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Чтобы получить повышенную выплату с октября, нужно подать заявление в сентябре. Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за одного — 3194 рубля, за двоих — 6389 рублей, за троих — 9584 рубля.