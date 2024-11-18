По его мнению, можно ожидать удар и по Крымскому мосту

18 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Украина, скорее всего, уже имеет список приоритетных целей на территории России для удара по ним дальнобойными американскими ракетами. Об этом рассказал "Комсомольской правде" военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине применять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS (около 300 километров) для ударов по территории России.

Эксперт отметил, что до аэродромов, где дислоцируется стратегическая авиация в Мурманской и Саратовской областях, ракеты не достанут.

"Могут доставать аэродромы нашей оперативно-тактической авиации. Если не в Воронежской, то в Брянской и Ростовской областях и в Краснодарском крае. Будут пытаться бить по прифронтовым складам боеприпасов. И по станциям железной дороги, через которые идет снабжение наших группировок", – указал Тимошенко.

По его мнению, можно ожидать удар и по Крымскому мосту, поскольку для Украины это важная медийная и идеологическая цель.

Полковник подчеркнул, что российские системы ПВО уже сбивали ATACMS, поэтому должны брать такие ракеты и в случае ударов вглубь страны. По его данным, США могли поставить Киеву до сотни единиц такого оружия (примерно на 250 млн долларов).