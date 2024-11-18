Эксперт: РФ стоит ответить ядерным ударом на разрешение бить вглубь страны
По словам Коротченко, действия Запада делают ситуацию "взрывоопасной"
18 ноября 2024, 08:47, ИА Амител
России следует рассмотреть возможность нанесения демонстративного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее New York Times со ссылкой на представителей администрации США заявила, что президент Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских ракет для ударов вглубь территории РФ. Позднее издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
Коротченко отметил, что если Байден разрешил Лондону и Парижу подобные действия, то это делает ситуацию "взрывоопасной". В таком случае украинские войска смогут наносить массированные удары по территории РФ.
"В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ", – заявил Коротченко.
Напомним, что ранее предприниматель Илон Маск предупредил об аналогичном ответе со стороны Москвы на снятие запрета на удары вглубь России. При этом миллиардер не стал уточнять, каким образом.
09:01:28 18-11-2024
Ну да умрём все быстро и без мучений, отличная идея
09:07:31 18-11-2024
Мне таки кажется что этот КоротченкО немного хохол ?
09:08:44 18-11-2024
Зачем? Нужно просто один раз уничтожить поставки на территории поставщика. Группа диверсантов может быть значительно эффективнее ядерной бомбы.
09:53:24 18-11-2024
Запасаюсь попкорном.
10:14:07 18-11-2024
Гость (09:53:24 18-11-2024) Запасаюсь попкорном.... Много не запасай, может не пригодиться 😉
10:26:19 18-11-2024
Гость (09:53:24 18-11-2024) Запасаюсь попкорном....
А надо бы не поп-корном а противогазом и оранжевой аптечкой
10:12:09 18-11-2024
Каментов много и исход один.
Байден сидит на колесах и давно .
Два " ковбоя" - кто кого.
А мы с вами всего лишь зрители этого спектакля.
10:24:17 18-11-2024
Успокойтесь уже, господа. Для нанесения ядерного удара нужны люди со стальными яйцами и чугунными головами. И если с последним никаких проблем нет, то с первым компонентом наблюдается полное отсутствие...
10:54:11 18-11-2024
При ядерном взрыве нужно держать автомат на вытянутых руках, что бы расплавленный ствол не капал на казённые сапоги.
12:07:41 18-11-2024
вблизи побережья Великобритании и Франции --- какая хрень, хорошо хоть не по США. Зеленский будет в восторге, он этого и хочет, втянуть НАТО. Удар должен быть по тому, кто запустит ракеты, а не потому, чьи ракеты. Если бандит бьет молотком по голове, наказывают бандита, а не производителя молотка
12:55:46 18-11-2024
Гость (12:07:41 18-11-2024) вблизи побережья Великобритании и Франции --- какая хрень, х... тут вы не правы. Ракеты о которых идет речь, ими хохлы ударить сами не могут. Они координируются спутниками и американскими и натовскими службами, соответственно даже если они будут запущены с территории хохловска, управлять и вести их к целям поражения будет США либо НАТО. Это как раз тот случай, когда "рука держит молоток, неазависимо от произвоидтеля"
13:05:42 18-11-2024
Гость (12:55:46 18-11-2024) тут вы не правы. Ракеты о которых идет речь, ими хохлы удари... Вполне возможно это деза, которую запустили хохлы, чтобы ядерный удар по ним не нанесли. Типа, это не мы, это американцы. Даже если рука, котороая держит молоток, американская, то надо бить конкретно по этой руке, а не по всем американцам. То есть если ракеты взлетают с этой территории, то и ответ должен быть по этой территории. Если там находятся натовцы, то они там и огребут. И претензий не будет, они сами туда приехали. Это не будет атака на НАТО, это будет атака на бандеровцев
13:15:47 18-11-2024
портить? Для этого есть и ВТО большой мощности. Если нанесли удар - ответ официальное заявление, что расценивают действия вышеперечисленных государств как объявление войны. Информируем вас о нанесении ответных ударов по военным объектам, находящимся на вашей территории в течении трех часов после опубликования этого обращения (перечень объектов военного назначения по которым будет нанесен удар, чтобы смогли эвакуировать людей) и последующий удар по половине объектов, как то так. А то что то красных линий у нас слишком много было, эффективных ответов - ноль.