Эксперт: РФ стоит ответить ядерным ударом на разрешение бить вглубь страны

По словам Коротченко, действия Запада делают ситуацию "взрывоопасной"

18 ноября 2024, 08:47, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

России следует рассмотреть возможность нанесения демонстративного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее New York Times со ссылкой на представителей администрации США заявила, что президент Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских ракет для ударов вглубь территории РФ. Позднее издание Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.

Коротченко отметил, что если Байден разрешил Лондону и Парижу подобные действия, то это делает ситуацию "взрывоопасной". В таком случае украинские войска смогут наносить массированные удары по территории РФ.

"В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ", – заявил Коротченко.

Напомним, что ранее предприниматель Илон Маск предупредил об аналогичном ответе со стороны Москвы на снятие запрета на удары вглубь России. При этом миллиардер не стал уточнять, каким образом.