Дмитрий Медведев назвал лидеров ЕС импотентами, которым плюют в лицо
Так он прокомментировал выступление Зеленского в Давосе
25 января 2026, 12:38, ИА Амител
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес европейских стран, прокомментировав заявления президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной наркосвиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо – сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», – написал Медведев в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского на Всемирном экономическом форуме: украинский лидер раскритиковал европейских партнеров за нерешительность относительно российско-украинского конфликта.
Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.
13:48:22 25-01-2026
А интернет блокируют нам
14:55:47 25-01-2026
"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», - написал Медведев в социальной сети X." =============== Вот только почему они этот плевок встретили стоя и с аплодисментами?
17:53:36 25-01-2026
Гость (14:55:47 25-01-2026) "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарно... как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц сеть Х заблокирована...
18:36:28 25-01-2026
Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц... Это просто потому что сеть М у них по выходным не работает , а хотелось чтоб наверняка узнали
19:09:15 25-01-2026
Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц... что позволено Юпитеру..
19:25:50 25-01-2026
Гость (19:09:15 25-01-2026) что позволено Юпитеру.. ... Какой Юпитер? Отставной козы барабанщик.
11:06:13 26-01-2026
Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц...
кому нужно, тот читает...
19:16:10 25-01-2026
Гость (14:55:47 25-01-2026) "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарно... Вот только почему они этот плевок встретили стоя и с аплодисментами? - мазохисты потому что.
18:48:39 25-01-2026
Всюду двойные стандарты….. 🤬
21:52:50 25-01-2026
Дмитрий Анатолич, зачем ви тгавите?
08:51:55 26-01-2026
Уровень культуры просто зашкаливает.
10:15:58 26-01-2026
этот карлик запомнился только "Денегнетновыдержитесь", и руганью. На Трампа пусть ТАК погавкает ибо Евро делает то- что говорит США