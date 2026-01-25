Дмитрий Медведев назвал лидеров ЕС импотентами, которым плюют в лицо

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес европейских стран, прокомментировав заявления президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной наркосвиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо – сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», – написал Медведев в социальной сети X.