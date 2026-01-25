НОВОСТИПолитика

Дмитрий Медведев назвал лидеров ЕС импотентами, которым плюют в лицо

Так он прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

25 января 2026, 12:38, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес европейских стран, прокомментировав заявления президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной наркосвиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо – сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», – написал Медведев в социальной сети X.

Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского на Всемирном экономическом форуме: украинский лидер раскритиковал европейских партнеров за нерешительность относительно российско-украинского конфликта.

Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Дмитрий Медведев украина

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:48:22 25-01-2026

А интернет блокируют нам

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:47 25-01-2026

"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», - написал Медведев в социальной сети X." =============== Вот только почему они этот плевок встретили стоя и с аплодисментами?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:36 25-01-2026

Гость (14:55:47 25-01-2026) "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарно... как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц сеть Х заблокирована...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:28 25-01-2026

Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц... Это просто потому что сеть М у них по выходным не работает , а хотелось чтоб наверняка узнали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:15 25-01-2026

Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц... что позволено Юпитеру..

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:50 25-01-2026

Гость (19:09:15 25-01-2026) что позволено Юпитеру.. ... Какой Юпитер? Отставной козы барабанщик.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:13 26-01-2026

Гость (17:53:36 25-01-2026) как это ДМ в Х?? для кого он этот коммент запостил? в РФ соц...
кому нужно, тот читает...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:10 25-01-2026

Гость (14:55:47 25-01-2026) "Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарно... Вот только почему они этот плевок встретили стоя и с аплодисментами? - мазохисты потому что.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:39 25-01-2026

Всюду двойные стандарты….. 🤬

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:52:50 25-01-2026

Дмитрий Анатолич, зачем ви тгавите?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:55 26-01-2026

Уровень культуры просто зашкаливает.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:58 26-01-2026

этот карлик запомнился только "Денегнетновыдержитесь", и руганью. На Трампа пусть ТАК погавкает ибо Евро делает то- что говорит США

  -2 Нравится
Ответить
