Военный эксперт рассказал, будет ли в России новая мобилизация
Александр Чугай рассказал, кто распространяет эту дезинформацию
22 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Новосибирский военный эксперт Александр Чугай назвал фейком утверждения о готовящейся в России повсеместной мобилизации.
В разговоре с "Сиб.фм" специалист отметил, что гуляющую по интернету дезинформацию о якобы принудительном призыве регулярно распространяют украинские и проукраинские информационные ресурсы.
По его словам, распространяемые сейчас видеоматериалы смонтированы из телерепортажей, посвященных на самом деле стандартным проверкам для борьбы с нелегальной миграцией.
Чугай также напомнил, что власти РФ неоднократно указывали на отсутствие необходимости в мобилизации, так как на СВО активно идут добровольцы.
С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенняя призывная кампания. В Алтайском крае на этот раз планируют призвать около трех тысяч человек, что на 20% больше, чем в предыдущие годы.
09:26:05 22-05-2025
Так и "старую" ещё никто не отменял.
😁
09:57:00 22-05-2025
распространяют украинские и проукраинские информационные ресурсы --- а зачем? Чтобы побольше убежали?