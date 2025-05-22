Александр Чугай рассказал, кто распространяет эту дезинформацию

22 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Российский военный / Фото: amic.ru

Новосибирский военный эксперт Александр Чугай назвал фейком утверждения о готовящейся в России повсеместной мобилизации.

В разговоре с "Сиб.фм" специалист отметил, что гуляющую по интернету дезинформацию о якобы принудительном призыве регулярно распространяют украинские и проукраинские информационные ресурсы.

По его словам, распространяемые сейчас видеоматериалы смонтированы из телерепортажей, посвященных на самом деле стандартным проверкам для борьбы с нелегальной миграцией.

Чугай также напомнил, что власти РФ неоднократно указывали на отсутствие необходимости в мобилизации, так как на СВО активно идут добровольцы.

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенняя призывная кампания. В Алтайском крае на этот раз планируют призвать около трех тысяч человек, что на 20% больше, чем в предыдущие годы.