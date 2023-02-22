21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Редакция amic.ru проанализировала речь президента России и выяснила, какие слова он чаще всего употреблял

22 февраля 2023, 07:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию продолжалось два часа. В своей речи он затронул вопросы внешней и внутренней политики, сделал ряд важных заявлений о СВО, о российском оружии, много говорил об экономике, образовании и социальной политике.





























Главные цитаты обращения президента России Федеральному Собранию / Фото: kremlin.ru

Amic.ru проанализировал доклад президента с помощью сервиса wordscloud и составил облако наиболее упоминаемых слов Владимира Путина, обращённых к сенаторам и депутатам. Как высчитала машина, чаще всего звучали два местоимения: "мы" и "они", а также предлог "по". Дальше идут "всё" и "нас". А из существительных наиболее популярным словом этот сервис назвал "России" и "людей". А вот военные термины употреблялись не так часто, поэтому на представленном ниже облаке их почти нет, а те, что имеются, совсем незаметны.

Облако слов из обращения Владимира Путина к Федеральному собранию / wordscloud.pythonanywhere.com

Самые популярные существительные в речи Путина

Однако при более детальном изучении послания президента с помощью сервиса sanstv.ru, который даёт точное количество употребления того или иного слова в тексте, чаще всего в речи главы государства звучал союз "и" – 448 раз. На втором и третьем местах идут предлоги "в" (346) и "на" (186), тогда как "по" было озвучено 83 раза и оно только на девятом месте среди всех произнесённых Владимиром Путиным слов в этом обращении.

Топ-10 существительных

"России" – 42;

"страны" – 35;

"года" – 31;

"граждан" – 19;

"числе" – 15;

"связи" – 15;

"рублей" – 14;

"внимание" – 14;

"люди" – 13;

"экономики" – 12.

При этом слово "военной" прозвучало 11 раз, "операции" – 10 раз, "боевых" – 9 раз, "войны" и "вооружённых" – по 5 раз.

"США" были упомянуты 10 раз, слова "запад" и "западных" прозвучали по 9 раз, "Донбасс", "донецкой", "луганской" и "Украине" – по 5 раз каждое.

А местоимение "мы" президент произнес 93 раза, тогда как "они" – только 57.