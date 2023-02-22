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"Мы", "они" и "по". Самые популярные слова в послании президента Путина

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Редакция amic.ru проанализировала речь президента России и выяснила, какие слова он чаще всего употреблял

22 февраля 2023, 07:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию продолжалось два часа. В своей речи он затронул вопросы внешней и внутренней политики, сделал ряд важных заявлений о СВО, о российском оружии, много говорил об экономике, образовании и социальной политике.

Amic.ru проанализировал доклад президента с помощью сервиса wordscloud и составил облако наиболее упоминаемых слов Владимира Путина, обращённых к сенаторам и депутатам. Как высчитала машина, чаще всего звучали два местоимения: "мы" и "они", а также предлог "по". Дальше идут "всё" и "нас". А из существительных наиболее популярным словом этот сервис назвал "России" и "людей". А вот военные термины употреблялись не так часто, поэтому на представленном ниже облаке их почти нет, а те, что имеются, совсем незаметны.

Облако слов из обращения Владимира Путина к Федеральному собранию / wordscloud.pythonanywhere.com

Самые популярные существительные в речи Путина

Однако при более детальном изучении послания президента с помощью сервиса sanstv.ru, который даёт точное количество употребления того или иного слова в тексте, чаще всего в речи главы государства звучал союз "и" – 448 раз. На втором и третьем местах идут предлоги "в" (346) и "на" (186), тогда как "по" было озвучено 83 раза и оно только на девятом месте среди всех произнесённых Владимиром Путиным слов в этом обращении.

Топ-10 существительных

  • "России" – 42;
  • "страны" – 35;
  • "года" – 31;
  • "граждан" – 19;
  • "числе" – 15;
  • "связи" – 15;
  • "рублей" – 14;
  • "внимание" – 14;
  • "люди" – 13;
  • "экономики" – 12.

При этом слово "военной" прозвучало 11 раз, "операции" – 10 раз, "боевых" – 9 раз, "войны" и "вооружённых" – по 5 раз.

"США" были упомянуты 10 раз, слова "запад" и "западных" прозвучали по 9 раз, "Донбасс", "донецкой", "луганской" и "Украине" – по 5 раз каждое.

А местоимение "мы" президент произнес 93 раза, тогда как "они" – только 57.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 7

  • Интересно было бы узнать статистику самых популярных слов телезрителей, смотревших это послание...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Очередной пиар от путина, теперь неделю будут долбить мозг в СМИ.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Цель Запада-заставить страдать россиян,вот такие гуманисты".Но если мы как самые настоящие гуманисты никак не будем отвечать,то они и будут продолжать заставлять страдать россиян.Это же понятно.Для нас-то главное чтобы никого не обидеть )
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно было бы узнать статистику самых популярных слов телезрителей ----- Ответ в статье: На втором и третьем местах идут предлоги "в" (346) и "на" (186)
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Зрители: Не мы, а вы (с) "Операция Ы"
    22 февраля, Гость   Ответить
  • 23 года одна и та же песня.
    22 февраля, Гость   Ответить
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