В Госдуме объяснили, почему МРОТ нельзя "просто умножить на два"
Минимальный размер оплаты труда необходимо повышать постепенно
29 мая 2024, 10:50, ИА Амител
МРОТ необходимо повышать постепенно, чтобы сдержать инфляцию, и тогда в стране одновременно будут расти и пенсии, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Бессараб подчеркнула, что обозначенное президентом России Владимиром Путиным повышение к 2030 году минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей абсолютно достижимо.
"Напомню, в этом году МРОТ был увеличен не на 8,5%, как предполагалось, а на 18,5%. Бюджет с этим справился", – отметила парламентарий.
При этом, добавила она, с ростом минимальной зарплаты неизбежно вырастут средняя и медианная зарплаты.
"Но делать это нужно постепенно, а не взять и просто умножить МРОТ на два. В этом случае получим быструю и высокую инфляцию", – пояснила Бессараб.
Ранее в Госдуме разработали новый законопроект для победы над бедностью, предложив повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.
11:09:51 29-05-2024
Тогда и ЦБ гайки закручивает , тоже борется с инфляцией. Может хватит врать населению про инфляцию, уравнивание налогами разницу между бедными и богатыми и найдутся средства поднять МРОТ до реально прожиточного минимума и скачка инфляции не будет!
11:12:17 29-05-2024
Себе зарплаты и пенсии умножают без проблем. Это можно. Народу низзя! Айяяй!Вы там еще не нахапались еще? Спите жрете и срете на золоте. Особняки шубохранилища настроили. Детей внуков правнуков обеспечили. Мож хватит?
11:36:37 29-05-2024
одновременно будут расти и пенсии --- И цены.
12:14:04 29-05-2024
Нужно грести деньги. Иметь миллиардные котеджы. На всё это деньги есть. И министру не нужно обращать внимание на его роскошь. Теперь начнут искать как его отмазать от наказания. А вообще его просто нужно расстрелять.
12:31:56 29-05-2024
Хм. Цены умножаются на два это можно, это инфляции не вызывает. А МРОТ нельзя. Темная история какая-то.
18:57:32 29-05-2024
пока народ терпит, так и будет, зачем им что то менять. И вот что удивительно, под такими новостями нет довольных комментариев, а президента поддерживают 80 %. Как же так получается?
12:30:29 30-05-2024
Это сказки венского леса для тех , кто ни черта не понимает в экономике.