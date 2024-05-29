В Госдуме объяснили, почему МРОТ нельзя "просто умножить на два"

Минимальный размер оплаты труда необходимо повышать постепенно

29 мая 2024, 10:50, ИА Амител

Заработная плата / Фото: unsplash.com

МРОТ необходимо повышать постепенно, чтобы сдержать инфляцию, и тогда в стране одновременно будут расти и пенсии, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Бессараб подчеркнула, что обозначенное президентом России Владимиром Путиным повышение к 2030 году минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей абсолютно достижимо.

"Напомню, в этом году МРОТ был увеличен не на 8,5%, как предполагалось, а на 18,5%. Бюджет с этим справился", – отметила парламентарий.

При этом, добавила она, с ростом минимальной зарплаты неизбежно вырастут средняя и медианная зарплаты.

"Но делать это нужно постепенно, а не взять и просто умножить МРОТ на два. В этом случае получим быструю и высокую инфляцию", – пояснила Бессараб.

Ранее в Госдуме разработали новый законопроект для победы над бедностью, предложив повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.