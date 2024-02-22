Володин пообещал россиянам много доступной рыбы
Теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море
22 февраля 2024, 13:19, ИА Амител
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в Баренцевом море после денонсации соглашения с Британией.
"Наши рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан", – отметил Володин.
Он напомнил, что 21 февраля Россия денонсировала подписанное 25 мая 1956 года соглашение, которое позволяло британцам добывать рыбу в территориальных водах СССР, а затем – России.
"Взамен наша страна ничего не получала. Когда Никита Хрущев принимал соглашение, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами", – указал Володин.
Он подчеркнул, что только за 2023 год британцы выловили 566 тысяч тонн рыбы, при этом объявили нашей стране почти 2000 санкций.
Ранее президент Владимир Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы.
13:23:08 22-02-2024
И будет она по тыс-две кг на прилавке, а потом гнить на свалке
13:24:45 22-02-2024
обещать не значит исполнять
13:25:04 22-02-2024
Обещать они умеют.
14:12:22 22-02-2024
а что ему мешало раньше россиян рыбой обеспечивать?
14:22:02 22-02-2024
Вон оно че. Оказывается нас англичанка объедала
14:24:09 22-02-2024
......ранее президент Владимир Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы. :)))))))
14:24:12 22-02-2024
Обещаю наобещать в следующем году в два раза больше обещаний!
14:44:23 22-02-2024
а рыбка с картинки (дорадо) в Баренцевом море не водится...
14:52:02 22-02-2024
дорадо (14:44:23 22-02-2024) а рыбка с картинки (дорадо) в Баренцевом море не водится......
ну и англичане вроде добывали треску, но у нас россияне треску не трескают
20:30:41 22-02-2024
Гость (14:52:02 22-02-2024)
ну и англичане вроде добывали треску, но у нас россияне тре... Треска гораздо вкуснее минтая. Но значительно дороже. На прилавках уже года 3 не видно рыбы хорошего качества. Только мороженая , десять раз размороженная. Обработанная какой-то фигнёй для консервации. Всё-таки не стоит разрешать мужчинам рулить в тех областях, в которых они не разбираются. Онищенко вряд ли умеет готовить пищу, Но долго добивался, чтобы продавали рыбу без ледяной шубки и не мороженную. В небольшой стране средиземноморья это может отлично работать, из моря сразу на стол! Но у нас огромные расстояния. Если рыбу заморозили на судне сразу после вылова, да ещё с шубкой, то при транспортировках, погрузках-разгрузках лёд будет подтаивать, а сама рыба защищена толстым слоем, она сохранна. Теперь же размораживается сама рыба, потом имеет неприятный запах и плохой вкус. Онищенко ликовал: мы не платим за лёд! Но раньше рыба во льду стоила дешевле(торговля учитывала нюансы), без льда цена повысилась, качество ухудшилось.
14:55:51 22-02-2024
В СССР мойва стоила 10 копеек за кг. Как пол литра молока. Сейчас 200 руб. как 4 литра молока.
14:59:45 22-02-2024
Гость (14:55:51 22-02-2024) В СССР мойва стоила 10 копеек за кг. Как пол литра молока. С... Как подешевело молоко!
15:13:38 22-02-2024
Гость (14:59:45 22-02-2024) Как подешевело молоко!... Если твою легковушку переехал камаз, это или ты маленький или камаз большой.
15:09:52 22-02-2024
Гость (14:55:51 22-02-2024) В СССР мойва стоила 10 копеек за кг. Как пол литра молока. С... Мойву покупали кошкам. Себе хек или минтай. Больше никакой рыбы не было в принципе. Редко когда камбалу в продажу "выбрасывали". Еще на прилавках Океана была морская капуста. Это был полный перечень ассортимента рыбных магазинов СССР.
15:22:41 22-02-2024
Гость (15:09:52 22-02-2024) Мойву покупали кошкам. Себе хек или минтай. Больше никакой р... Креветками дешевыми все было завалено. Сестра из Владивостока приехала в 83г., говорит, у вас креветки никто не покупает, а у нас разбирают. Так в Барнауле креветки есть никто не умел. Сейчас бы мне те дешевые креветки.
06:44:40 23-02-2024
Гость (15:22:41 22-02-2024) Креветками дешевыми все было завалено. Сестра из Владивосток... Зачем вы врете? Креветок при СССР в продаже не было в принципе. Это как класс не продавалось в магазинах. Мне 52 года, я прекрасно помню Барнаул времен СССР.
15:51:17 22-02-2024
Гость (15:09:52 22-02-2024) Мойву покупали кошкам. Себе хек или минтай. Больше никакой р... Я коту лет семь назад покупал замороженную путассу, она рублей 18 что ли стоила. Видели бы вы, с каким удовольствием он её (размороженную) уплетал за обе щеки!
06:46:16 23-02-2024
Ворчун (15:51:17 22-02-2024) Я коту лет семь назад покупал замороженную путассу, она рубл... Десять лет назад и доллар стоил по 33 рубля, и Камри можно было купить за миллион, а Логан за 300 тысяч.
20:05:26 22-02-2024
Гость (15:09:52 22-02-2024) "Больше никакой рыбы не было в принципе".
До 2014-х всегда была свежая рыба разных видов, особенно большой выбор прямо с блоков на рынках, в киосках, на уличных базарах Докучаево, Панфиловцев, Северо-Западный. В последние годы предлагают больше мелкую рыбу, которая залеживается по причине дороговизны. Еще в 2010 году покупал со скидкой в Ленте, Ашане семгу по 200 рублей, которая сейчас по 1200.
20:10:25 22-02-2024
Гость (20:05:26 22-02-2024) До 2014-х всегда была свежая рыба разных видов, особенно большой выбор прямо с блоков на рынках, в киосках, на уличных базарах Точно. Свежая рыба в замороженных блоках. Особенно на уличных базарах. Боюсь представить, какое г..., вы кушаете...
20:51:12 22-02-2024
Гость (20:10:25 22-02-2024) Точно. Свежая рыба в замороженных блоках. Особенно на уличн... Мелкие торговцы брали коробками на оптовках замороженную и сразу распродавали, а не из магазина, где она лежит по полгода
06:48:37 23-02-2024
Гость (20:05:26 22-02-2024) Гость (15:09:52 22-02-2024) ... Молчу про ваш базарный выбор, но вы на него имеете право - кто я такой чтобы ваш выбор обсуждать или осуждать. Только в моем посте речь шла про СССР, а не про Россию до 2024 года. Как будто 14-й год для вас водораздел)
15:28:07 22-02-2024
Всё, готовим снасти....
15:38:34 22-02-2024
"Когда Никита Хрущев принимал соглашение, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами", – указал Володин." Это заключение г-на Володина было бы уместно лет 20 назад. Т.е. нам нужно было 24 года, чтобы с момента действующей власти, осознать несправедливость решений руководства страны 50-х годов......
16:37:42 22-02-2024
ну куда уж Никите Хрущеву до современных патриотических начальничков, по уровню потребления уж точно до них ему далеко.
06:50:29 23-02-2024
Гость (16:37:42 22-02-2024) ну куда уж Никите Хрущеву до современных патриотических нача... А что при твоей Никите по потреблению было? Бытовых приборов НОЛЬ. Потребительских товаров НОЛЬ. Вместо квартир - хрущевки.
21:00:00 22-02-2024
Вот, наедимся ,до отвала))
10:50:32 24-02-2024
Володин и правда...Ничего общего. Место обязывает.