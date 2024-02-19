Власти Крыма хотят осудить Хрущева за передачу полуострова Украине
Семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан указ о передаче Крымской области
19 февраля 2024, 16:30, ИА Амител
Власти Крыма обратились в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", пишет "Парламентская газета".
Напомним, ровно семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР".
Как указал председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, с этого акта началась эпопея, приведшая к отрыву полуострова от Родины.
"Иногда создается впечатление, что все было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный", – отметил Константинов.
Он подчеркнул, что России необходимо выстроить свою версию произошедшего, основанную на неоспоримых фактах и неоспоримых аргументах. Ведь процесс передачи Крыма – это пример вопиющего беззакония и правового нигилизма.
Напомним, идея о передаче Крыма родилась у Никиты Хрущева в 1944 году, однако Иосиф Сталин отказал. Свою идею Хрущев не забыл и вернулся к ней после смерти Сталина.
16:37:17 19-02-2024
воскресить.осудить.расстрелять
09:07:12 20-02-2024
Гость (16:37:17 19-02-2024) воскресить.осудить.расстрелять... Выкопать и хохлам отправить.
16:38:33 19-02-2024
Типа: "За моей спиной - можете меня бить" ! Много разных решений случалось и случается у чинуш! А для чего "осуждать"??? Хрущёв как руководитель того времени - "победитель", а "о победителях не судят"!
18:36:59 19-02-2024
Гость (16:38:33 19-02-2024) Типа: "За моей спиной - можете меня бить" ! Много разных реш... Победитель чего? Стесняюсь спросить...
18:53:35 19-02-2024
Гость (18:36:59 19-02-2024) Победитель чего? Стесняюсь спросить...... Так победитель в кавычках))) Он "Великий борец", за кукурузу как топил!)
07:04:21 20-02-2024
Гость (18:36:59 19-02-2024) Победитель чего? Стесняюсь спросить...... Победитель, потому что обеспечил советских людей бесплатным жильём. Вы бы сейчас отказались бесплатно получить "хрущевку"? Думаю, что нет. А можете получить только ипотечную "путинку" в кабалу на всю жизнь.
07:16:52 20-02-2024
Гость (07:04:21 20-02-2024) Победитель, потому что обеспечил советских людей бесплатным ... Опять этот бред про бесплатное в СССР…. Ничего бесплатного не бывает. Все было оплачено за счет перераспределения ресурсов на самом начальном этапе. Фонд оплаты труда тогда формировался из заниженных сумм дохода. Средства изначально оставались в руках государства и направлялись на выбранные цели. То есть людям на руки изначально отдавали только часть причитающихся им сумм. Сейчас подход противоположный - мы отдаем тебе, все что тебе причитается, а дальше сам собой занимайся. Именно поэтому социальные, то есть гарантированные государством, пенсии такие маленькие - типа ты сам заботься о своей пенсии, открывай счета в НПФ. Насчет кабалы ипотеки: я только через ипотеку смог купить себе свое первое и затем второе жилье. Выплатил за 4 года. Очень старался побыстрее закрыть кредит. А ждал бы у моря погоды - так бы до сих пор по арендованным квартирам и мыкался бы с семьей.
09:12:21 20-02-2024
Гость (07:16:52 20-02-2024) Опять этот бред про бесплатное в СССР…. Ничего бесплатного н... людям на руки изначально отдавали только часть причитающихся им сумм. ================А сейчас тебе прямо таки всю сумму отдают. То то зарплаты такие низкие. А цены какие по сравнению с СССР?
11:12:07 20-02-2024
Гость (09:12:21 20-02-2024) людям на руки изначально отдавали только часть причитающихся... В некоторых отраслях, действительно начали более-менее реальные суммы выплачивать. Учитывая, что рост зарплаты превышает рост себестоимости и объема выпуска, выходит, капиталист мог повышать зарплату и раньше, однако, не хотел, пока не приперла к стенке ситуация с рабочей силой. Про уменьшившуюся прибыль говорить не надо, в убыток капиталист работать не станет.
11:54:45 20-02-2024
Гость (07:16:52 20-02-2024) Опять этот бред про бесплатное в СССР…. Ничего бесплатного н... как вы надоели этот миф транслировать про то, что в СССР только часть от причитающейся зарплаты отдавали работягам. Вообще то все социалку в СССР делали на прибыль от деятельности гос.предприятий, которая шла в общий гос. бюджет, а сейчас вся прибыль от предприятия идет в карман "хозяина" и покупает он на нее себе виллы и яхты, а государству достаются только налоги и то собственник всячески пытается их снизить. И судя по тому, сколько рабочие сейчас получают зарплаты, которой ни на что не хватает, не говоря уже про путевки в санатории, профилактории и пионерлагеря, именно сейчас и не доплачивают рабочим при полном отсутствии социалки. Да еще и медицина стала платной, стыдливо прикрываясь бесплатным базовым минимумом, при котором вам бесплатно только лоб зеленкой намажут, а все остальное за деньги, так как в ОМС либо не входит либо ждите очереди через год на анализы или операцию.
12:14:18 20-02-2024
Гость (11:54:45 20-02-2024) как вы надоели этот миф транслировать про то, что в СССР тол... Мне про работяг ничего не известно, знаю про специалистов с инженерным образованием, знаю про обученных профессионалах. Им сейчас платят несравнимо больше, чем инженерам при СССР - эти пресловутые 120 рупий.
12:57:38 20-02-2024
Гость (12:14:18 20-02-2024) Мне про работяг ничего не известно, знаю про специалистов с ... Инженер получал 150 руб, учитель столько же. Персональная пенсия у заслуженных была 120 руб. И это были хорошие деньги,на все хватало, тем более санаторий на берегу моря копейки стоил, так как профсоюз оплачивал.
14:54:37 20-02-2024
Гость (12:14:18 20-02-2024) Мне про работяг ничего не известно, знаю про специалистов с ... не платят инженерам и профи нормальную зарплату, а только своим блатным или лизунам ну и себе любимому на все свои хотелки, а спецы как раз вкалывают за себя и того парня, и хозяева хотят, чтобы они работали от рассвета до заката 7 дней в неделю. Да еще и этими копейками попрекают. Смотрите не по одному себе, а по отрасли в целом. А там все печально...
09:08:41 20-02-2024
Гость (18:36:59 19-02-2024) Победитель чего? Стесняюсь спросить...... Победитель не пойми чего Хрущ в вышиванке ходил.
09:14:04 20-02-2024
Гость (18:36:59 19-02-2024) Победитель чего? Стесняюсь спросить...... Как руководитель, конечно не как ВЫ -НЕ стеснительный!
17:07:34 19-02-2024
Крым - это Россия!!!
17:17:45 19-02-2024
Всё правильно тоталитарный лидер своим указом передал российский Крым Украине.Пора в нашей жизни переходить к демократическим принципам.
17:34:38 19-02-2024
Смеяться или плакать от таких руководителей. Пока они молчат еще вроде ничего, как только рот откроют -ужас какой низкий уровень образованоси.
17:57:26 19-02-2024
Хотеть то они может и хочут!? Да кто ж им это дасть сделать!?!... Хрущев это сегодняшняя, как говорят - скрепа!!! Это он начал ломать все сталинское, читай Советское, и внедрять элементы Капитализма...! Совмещать несовместимое! Конвергенция называется... Внедрять элементы рынка в Советскую Социалистическую систему!.. все сегодняшние управляющие Россией, обязаны Хрущеву, за то что в 90-е случилась контрреволюция... И к власти пришли белые и окончательно нам притащили Капитализм! Кто ж его сегодня после такого осудит официально!? Только мы, здесь, в комментариях...
18:35:49 19-02-2024
Гость (17:57:26 19-02-2024) Хотеть то они может и хочут!? Да кто ж им это дасть сделать!... ...И к власти пришли белые и окончательно нам притащили Капитализм!==== Капитализм, он же Феодализм, он же Рабовладение и эксплуатация человека человеком. Всё что было до Советов, только в разных обёртках.
21:40:21 19-02-2024
Гость (18:35:49 19-02-2024) ...И к власти пришли белые и окончательно нам притащили Капи... Эксплуатация противоестественна.
22:20:32 19-02-2024
Грекам, турками и татарам предъявите ещё. Как у этих осудителей дела обстоят с наступающим курортным сезоном ?
00:42:00 20-02-2024
Название статьи и ее содержание не соответствуют. Давайте Ленина осудим, что появилась УССР. А еще лучше осудим Александра 2 за продажу Аляски. А если еще дальше - осудить Каина за убийство Авеля. Смысл ворошить историю? А вот знать историю надо!!!
09:14:54 20-02-2024
Гость (00:42:00 20-02-2024) Название статьи и ее содержание не соответствуют. Давайте Л... Твоего ленина давно осудили
09:15:18 20-02-2024
Точно, метко!
11:32:20 20-02-2024
Гость (00:42:00 20-02-2024) Название статьи и ее содержание не соответствуют. Давайте Л... А ещё к этому бы добавить, что УССР входила в состав СССР, ответ рядом - Крым, как был, так и остался в СССР. Ну, а дальше....это совсем другая история, как говорят.
17:04:24 20-02-2024
Гость (09:12:21 20-02-2024) людям на руки изначально отдавали только часть причитающихся... А цены какие по сравнению с СССР? Магнитофон «Весна-205» (монофонический, со звуком хуже мобилы, разве что бóльшей громкостью) — 215 ₽. Зарплата — 120 ₽. Сейчас за две зарплаты вы что купите? Самую навороченную JBL или «Маршал». За тыщу рэ доступны китайские балалайки всех цветов радуги. За две — хорошие, за пять — отличные.