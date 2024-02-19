Власти Крыма хотят осудить Хрущева за передачу полуострова Украине

Семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан указ о передаче Крымской области

19 февраля 2024, 16:30, ИА Амител

Полуостров Крым / Фото: unsplash.com

Власти Крыма обратились в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР", пишет "Парламентская газета".

Напомним, ровно семьдесят лет назад, 19 февраля 1954 года, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР".

Как указал председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов, с этого акта началась эпопея, приведшая к отрыву полуострова от Родины.

"Иногда создается впечатление, что все было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный", – отметил Константинов.

Он подчеркнул, что России необходимо выстроить свою версию произошедшего, основанную на неоспоримых фактах и неоспоримых аргументах. Ведь процесс передачи Крыма – это пример вопиющего беззакония и правового нигилизма.

Напомним, идея о передаче Крыма родилась у Никиты Хрущева в 1944 году, однако Иосиф Сталин отказал. Свою идею Хрущев не забыл и вернулся к ней после смерти Сталина.