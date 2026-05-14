Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на 33,5%
По его словам, Госдума "не может с этим согласиться"
14 мая 2026, 22:05, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым прогнозом, предполагающим рост тарифов на коммунальные услуги на 33,5% за четыре года. Спикер призвал министра прийти и "обосновать свою позицию", передает пресс-служба нижней палаты.
По его словам, уже поступило "огромное количество обращений со стороны граждан" из-за планируемого подорожания услуг ЖКХ.
Володин считает, что подобные предложения сначала нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы.
«Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, — двукратный относительно инфляции», — сказал он.
Спикер отметил, что Госдума "не может с этим согласиться".
22:28:16 14-05-2026
Капец!
22:31:25 14-05-2026
Проси 33.5, чтобы 30 утвердили. Одиноким пенсионерам скоро вообще не найдется места в городах.
22:33:06 14-05-2026
Наше правительство для народа или для российских толстосумов, в том числе живущих за границей? Таких министров с провокационными заявлениями надо гнать из правительства и отправлять в Сибирь на исправление.Он хоть немного знает жизнь простых людей?
22:35:18 14-05-2026
Инфляция 5%, повышение 33%. Володин: повышение двукратно относительно инфляции.
08:56:26 15-05-2026
Калькулятор (22:35:18 14-05-2026) Инфляция 5%, повышение 33%. Володин: повышение двукратно отн... 33 % за 4 года. 5% в год.
22:37:16 14-05-2026
А то что?
23:05:30 14-05-2026
Я вас умоляю...И до этого тарифы обгоняли "официальную" информацию,с чего сейчас что-то изменится? Предвыборная болтовня.
23:31:12 14-05-2026
Такая богатая страна, а в бюджете нет денег на обновление ЖКХ, может поискать у кошельков из списка Форбс.
09:01:11 15-05-2026
Гость (23:31:12 14-05-2026) Такая богатая страна, а в бюджете нет денег на обновление ЖК... Почему деньги должны быть из бюджета, если все ЖКХ частники. Почему надо обобрать одних частников, чтобы заплатить другим? Взять все и поделить?
06:55:38 15-05-2026
"Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился"----------- Путин скажет - принять! Володин скажет - да, да, да.
09:13:22 15-05-2026
Готовят народ к тому, что бояре плохие. Скоро начнутся так называемые чистки в кругах министров, якобы они негодяи душат народ)))
09:25:47 15-05-2026
не устану повторять - в ГД надо больше генералов
09:32:24 15-05-2026
Ну в принципе ясно, по охали, по переживали за народ, да и со спокойной душой подняли тарифы!!!!
09:33:49 15-05-2026
Маловато будет?