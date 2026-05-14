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Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на 33,5%

По его словам, Госдума "не может с этим согласиться"

14 мая 2026, 22:05, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin
Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым прогнозом, предполагающим рост тарифов на коммунальные услуги на 33,5% за четыре года. Спикер призвал министра прийти и "обосновать свою позицию", передает пресс-служба нижней палаты.

По его словам, уже поступило "огромное количество обращений со стороны граждан" из-за планируемого подорожания услуг ЖКХ.

Володин считает, что подобные предложения сначала нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы.

«Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, — двукратный относительно инфляции», — сказал он.

Спикер отметил, что Госдума "не может с этим согласиться".

Экономика ЖКХ
       

Комментарии 14

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Гость

22:28:16 14-05-2026

Капец!

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Гость

22:31:25 14-05-2026

Проси 33.5, чтобы 30 утвердили. Одиноким пенсионерам скоро вообще не найдется места в городах.

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Горожанин.

22:33:06 14-05-2026

Наше правительство для народа или для российских толстосумов, в том числе живущих за границей? Таких министров с провокационными заявлениями надо гнать из правительства и отправлять в Сибирь на исправление.Он хоть немного знает жизнь простых людей?

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Калькулятор

22:35:18 14-05-2026

Инфляция 5%, повышение 33%. Володин: повышение двукратно относительно инфляции.

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Внимательный из Б

08:56:26 15-05-2026

Калькулятор (22:35:18 14-05-2026) Инфляция 5%, повышение 33%. Володин: повышение двукратно отн... 33 % за 4 года. 5% в год.

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Вежливый Человек

22:37:16 14-05-2026

А то что?

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Гость

23:05:30 14-05-2026

Я вас умоляю...И до этого тарифы обгоняли "официальную" информацию,с чего сейчас что-то изменится? Предвыборная болтовня.

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Гость

23:31:12 14-05-2026

Такая богатая страна, а в бюджете нет денег на обновление ЖКХ, может поискать у кошельков из списка Форбс.

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Внимательный из Б

09:01:11 15-05-2026

Гость (23:31:12 14-05-2026) Такая богатая страна, а в бюджете нет денег на обновление ЖК... Почему деньги должны быть из бюджета, если все ЖКХ частники. Почему надо обобрать одних частников, чтобы заплатить другим? Взять все и поделить?

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Гость

06:55:38 15-05-2026

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился"----------- Путин скажет - принять! Володин скажет - да, да, да.

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Норма

09:13:22 15-05-2026

Готовят народ к тому, что бояре плохие. Скоро начнутся так называемые чистки в кругах министров, якобы они негодяи душат народ)))

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Musik

09:25:47 15-05-2026

не устану повторять - в ГД надо больше генералов

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Гость

09:32:24 15-05-2026

Ну в принципе ясно, по охали, по переживали за народ, да и со спокойной душой подняли тарифы!!!!

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Гость

09:33:49 15-05-2026

Маловато будет?

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