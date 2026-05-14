Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на 33,5%

По его словам, Госдума "не может с этим согласиться"

14 мая 2026, 22:05, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым прогнозом, предполагающим рост тарифов на коммунальные услуги на 33,5% за четыре года. Спикер призвал министра прийти и "обосновать свою позицию", передает пресс-служба нижней палаты.

По его словам, уже поступило "огромное количество обращений со стороны граждан" из-за планируемого подорожания услуг ЖКХ.

Володин считает, что подобные предложения сначала нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы.

«Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, — двукратный относительно инфляции», — сказал он.

Спикер отметил, что Госдума "не может с этим согласиться".