В Госдуме объяснили изменения в квитанциях за услуги ЖКХ

Россияне заметили, что термин "приватизированная собственность" заменили на "частная"

11 мая 2026, 08:14, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин "приватизированная собственность" заменили на "частная" — это связано с унификацией данных в ЕГРН и не влияет на сумму начислений. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как пояснил депутат, ранее использовавшееся слово "приватизированная" описывало процесс получения жилья, а "частная собственность" — это установленный юридический статус, обозначающий право владения, пользования и распоряжения.

Кошелев отметил, что по закону имущество, принадлежащее гражданам, является именно частной собственностью.

«Важно понимать, что на размере начислений за ЖКУ эта замена слов никак не отразилась, так как расчеты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учета, а не от того, как именно была получена квартира — приватизирована, куплена или подарена», — подчеркнул он.