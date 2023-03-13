Шоу и квесты. Как провести выпускной в Барнауле весело и необычно

13 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Идея для выпускного / Фото: "Кульминация"

До конца учебного года осталось всего-то три месяца. Поэтому родители и выпускники барнаульских школ 4, 9 и 11 классов уже задумываются о том, как же отметить выпускной. Ведь хочется, чтобы этот праздник запомнился на всю жизнь. А для этого нужно сделать его необычным и интересным. Но как? А вот, например, так:

Игровые шоу

Наверняка многие из нас, просматривая весёлые игровые ТВ-шоу со звёздами, задумывались: "Вот бы мне тоже оказаться в такой игре!" Например, в такой как "Студия союз", "Бой с гёрлс", "Где логика?" и других. Так вот это вполне реально. Нужно просто посетить шоу-игру от компании "Кульминация", которая занимается организацией квестов и праздников в Барнауле.

В шоу-игре выпускники станут звёздами, главными героями популярных телешоу и примут участие в весёлых и драйвовых раундах. Ребятам предстоит отгадывать мелодии наперегонки, повторять движения в зажигательных танцах, искать логику в нескольких изображениях и многое другое. Такой выпускной уж точно будет полон веселья, смеха и радости.

Идея для выпускного / Фото:

Квесты

Если игровые шоу это больше застольное развлечение (хотя подвигаться тоже придётся), то квесты отлично подойдут для активного праздника. На выпускном в формате квеста ребята станут героями популярных сюжетов: "Сокровища Форта, "Игра в кальмара", "Школа волшебства". В ходе квеста участники пройдут разнообразные испытания на смекалку, командную работу, скорость, ловкость и изобретательность. Будет возможность и подвигаться, и подумать.

Все игры сопровождаются уникальным игровым оборудованием и работой ведущего и аниматоров, поэтому организаторы обещают участникам максимальное погружение в игру и яркие впечатления.

Идея для выпускного / Фото:

Возрастное ограничение 6+

ООО "Кульминация"

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