Россиянин купил и отремонтировал квартиру, а затем появилась "обманутая" пенсионерка
Когда ремонт завершился, бабушка одной из первых узнала об этом и сразу обратилась в суд
28 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Мошенники, представившиеся сотрудниками "Школы ремонта", уговорили пенсионерку временно съехать из хрущевки, обещая превратить дом в "квартиру мечты". Чтобы бабушка не переживала, ей передали деньги за жилье и положили на "безопасный счет". Так началась еще одна история по той же схеме, что уже не раз оборачивалась потерями для обеих сторон, пишет Baza.
Ничего не подозревающий Александр честно купил эту квартиру за 12,5 млн рублей и целый год делал капитальный ремонт. Он четырежды травил тараканов, полностью обновил коммуникации и вложил в апгрейд еще около 7 миллионов. Бабушка регулярно звонила и интересовалась, как идет ремонт. Александра это не насторожило – он охотно делился процессом, не представляя, что пенсионерка готовится к суду.
Когда работы завершились, бабушка одной из первых узнала об этом и сразу обратилась в суд, чтобы вернуть жилье по "схеме Долиной". На этот шаг ее подтолкнули те самые "представители" проекта.
Пока Александра не пытаются выселить, но он опасается, что по примеру других аналогичных случаев квартиру действительно могут вернуть прежней хозяйке.
Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".
Не верю в эту историю . Нагнетаете обстановку. Кому то это выгодно
08:13:34 29-11-2025
22:59:45 28-11-2025
Долинские-старухи не боятся боты задвинуть раньше аремени ?
03:03:01 29-11-2025
А почему на них(бабушек) не заводят дела за спонсирование всу? Ведь по всем утюгам, газетам , тв и, вообще, по всем сми, с утра до вечера трындят про это. И я уверен, что все бабушки слышали про это. Разве, только, в особо отдаленных селениях, где живёт какая-нибудь затворница, но там никто не будет заморачиваться с афера и, выхлоп никакой.
08:18:29 29-11-2025
Думаю что и судья в доле- не может быть чтобы по закону такое сделать можно. Недавно писали что бабушка по этой схеме пыталась отжать квартиру у бойца сво через суд- но там судья ей отказала в пользу бойца- собственно по тем-же законам. Получается закон как дышло.
13:47:01 29-11-2025
Гость (08:18:29 29-11-2025) Думаю что и судья в доле- не может быть чтобы по закону тако... А вы только это поняли