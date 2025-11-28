Россиянин купил и отремонтировал квартиру, а затем появилась "обманутая" пенсионерка

Когда ремонт завершился, бабушка одной из первых узнала об этом и сразу обратилась в суд

28 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Источник фото: Baza

Мошенники, представившиеся сотрудниками "Школы ремонта", уговорили пенсионерку временно съехать из хрущевки, обещая превратить дом в "квартиру мечты". Чтобы бабушка не переживала, ей передали деньги за жилье и положили на "безопасный счет". Так началась еще одна история по той же схеме, что уже не раз оборачивалась потерями для обеих сторон, пишет Baza.

Ничего не подозревающий Александр честно купил эту квартиру за 12,5 млн рублей и целый год делал капитальный ремонт. Он четырежды травил тараканов, полностью обновил коммуникации и вложил в апгрейд еще около 7 миллионов. Бабушка регулярно звонила и интересовалась, как идет ремонт. Александра это не насторожило – он охотно делился процессом, не представляя, что пенсионерка готовится к суду.

Когда работы завершились, бабушка одной из первых узнала об этом и сразу обратилась в суд, чтобы вернуть жилье по "схеме Долиной". На этот шаг ее подтолкнули те самые "представители" проекта.

Пока Александра не пытаются выселить, но он опасается, что по примеру других аналогичных случаев квартиру действительно могут вернуть прежней хозяйке.

Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".