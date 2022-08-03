Будут ли выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку к школе в августе 2022 года?

В Сети активно обсуждают, получат ли российские родители по 10 тысяч рублей в августе 2022 года. В прошлом году именно такую сумму выделили на каждого ребёнка школьного возраста. Владимир Путин объяснил, что это помощь на подготовку к учебному году. Столько же денег родителям выплачивали и в августе 2020-го, в самый разгар пандемии. Теперь некоторые родители ожидают, что традиция получать деньги от государства продолжится и в 2022 году.

Рассказываем, что известно на данный момент о том, будут ли в 2022-м выплаты на подготовку детей к школе.

Будут ли выплаты по 10 тысяч рублей на детей в августе 2022 года?

Пока никакой достоверной информации об этом нет. Напомним, в 2021 году о том, что государство поможет родителям собрать детей в школу, Владимир Путин объявил заранее. Тогда, кстати, деньги получили все школьники, независимо от возраста и уровня достатка семьи.

Так же было и в 2020-м. О том, что дети получат выплаты в августе, стало известно за несколько месяцев.

В 2022-м всё иначе. Август уже начался, а никаких заявлений касательно выплат ни Владимир Путин, ни члены правительства не делали. Соответственно, нет никаких оснований считать, что мера поддержки в этом году будет.

Есть ли шанс, что о выплатах по 10 тысяч рублей всё же объявят?

Чиновники уверены, что практически нет. Например, так считает депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая входит в комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. По её словам, вместо выплат на подготовку к школе, которые были два предыдущих года, теперь появились другие меры поддержки.

«В этом году на смену единовременной выплаты в 10 тысяч рублей пришло регулярное ежемесячное пособие для семей с детьми, которым такая помощь нужна. Мы устранили пробел в законодательстве, который тогда был закрыт за счёт такой разовой меры. Пособие составляет от 50% до 100% прожиточного минимума ребёнка — то есть в среднем до 12 тысяч рублей, которые приходят каждый месяц, а не один раз в год в августе. Я считаю такую поддержку намного более действенной, чем разовая выплата. При этом в случае необходимости единовременная массовая выплата может и повториться. Но я пока о таких планах не знаю», — рассказала Бессараб.

Какие меры поддержки для детей появились в 2022 году?

Самое главное изменение — внеплановая индексация МРОТ и прожиточного минимума. Летом 2022 года по поручению Владимира Путина эти показатели увеличили на 10%. Напомним, на основе того же прожиточного минимума рассчитывается размер многих детских выплат. Соответственно, некоторые меры поддержки для семей с детьми стали более ощутимыми.

Кроме того, весной 2022 года Владимир Путин объявил о новых выплатах для детей в возрасте от 8 до 18 лет включительно. Но это пособие положено лишь малоимущим семьям, где среднедушевой доход не превышает одного регионального прожиточного минимума.

В зависимости от того, сколько зарабатывает семья, ребёнку могут назначить ежемесячное пособие в размере 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.

Фото: amic.ru

В июне Владимир Путин подчёркивал, что в будущем появятся и новые меры поддержки для семей с детьми. Но о подготовке к школе президент ничего конкретного не говорил.

Какие выплаты на подготовку к школе есть в Алтайском крае?

В Алтайском крае есть собственные меры поддержки для детей, которые учатся в школе. Но предназначены они далеко не для всех.

Например, детям из семей, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, ежегодно положена одна тысяча рублей на подготовку к учебному году.

Кроме того, на региональную поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, где воспитывается трое и более детей. Например, первоклассникам положена единовременная выплата в размере 7500 рублей. Затем эти дети ежегодно могут получать по 5 тысяч рублей перед началом каждого учебного года.