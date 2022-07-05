Что делать, если не хватает стажа для получения достойной пенсии и можно ли его «докупить»?

Чтобы в России начать получать страховую пенсию, необходимо достичь определённого возраста, успеть накопить трудовой стаж и заработать пенсионные коэффициенты. Но далеко не у всех граждан этих показателей в достатке. Можно ли их «докупить» и в каком количестве, рассказываем в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Сколько минимум нужно накопить пенсионных коэффициентов, чтобы начали выплачивать страховую пенсию?

В России сейчас установлены минимальные требования по общему количеству пенсионных баллов и трудовому стажу для назначения страховой пенсии. Тем, кто выходит на заслуженный отдых в 2022 году, требуется минимум 23,4 пенсионного балла и не менее 13 лет стажа. Такое требование предъявляют как к женщинам, так и к мужчинам.

Тем, кто выходит на пенсию в 2023 году, нужно успеть накопить уже 25,8 пенсионного балла и официально отработать 14 лет. Если в статус пенсионера вы вступаете на год позже, тогда и страховой стаж для вас будет больше на один год — 15 лет минимум. При этом в «копилке» у вас должно быть минимум 28,2 пенсионного балла.

Всем тем, кто на пенсию выйдет в 2025 году и позже, будут предъявляться единые требования — минимум 15 лет «белого» стажа и 30 баллов.

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Что будет, если человек по возрасту уже может пойти на пенсию, а стажа или пенсионных баллов не хватает?

Если человек достигнет пенсионного возраста, но при этом ему не будет хватать каких-то минимальных показателей, ему назначат только социальную пенсию в более позднем возрасте: в 65 лет — женщинам и в 70 лет — мужчинам. Но при этом её сумма (сейчас это 11 870,58 руб.), конечно, будет скромнее, чем у страховой, ведь на её размер дополнительно влияют пенсионные коэффициенты.

Напомним, страховая пенсия рассчитывается по формуле:

Сумма пенсионных баллов * Стоимость пенсионного балла в году назначения пенсии + фиксированная выплата.

Таким образом, от количества заработанных пенсионных баллов зависит сумма получаемой страховой пенсии.

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Можно ли «докупить» баллы и стаж, если их не хватает?

Можно, тем более законом это предусмотрено, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм». Как уточнила эксперт, «приобрести» в Пенсионном фонде можно максимум 7,5 года стажа, но за такую покупку пенсионеру придётся раскошелиться.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», — рассказала Иванова-Швец.

Однако эксперт обратила внимание на то, что о таком приобретении нужно позаботиться заранее, так как за 12 месяцев можно «приобрести» только один дополнительный трудовой год.