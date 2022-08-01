Что такое 13-я пенсия, которую хотят ввести в России, и кому она будет положена?

Дополнительную, тринадцатую, пенсию предлагают ввести в России. Соответствующий законопроект, который разработала фракция «Справедливая Россия — За правду», внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Когда и кому могут начать выплачивать дополнительную пенсию и что ещё предлагают изменить эсеры в пенсионном законодательстве, разбираемся в рубрике «Вопрос-ответ».

Кому предлагают выплачивать 13-ю пенсию и как часто?

Дополнительную пенсию депутаты «Справедливая Россия — За правду» предлагают выплачивать всем пенсионерам ежегодно в конце декабря перед новогодними праздниками. По словам её лидера Сергея Миронова, такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально защищённых категорий граждан, пишет газета «Известия». Цены растут слишком быстро, и многим пожилым людям денег остро не хватает, так как размер пенсий у большинства граждан сейчас довольно маленький.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчёркивают авторы законопроекта.

Кроме этого, такая дополнительная выплата могла бы простимулировать их покупательную способность, что станет дополнительной поддержкой и для отечественных производителей, отметил Миронов.

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В каком размере хотят установить эту выплату?

Конкретного ответа на этот вопрос пока нет. Многие эксперты в принципе сомневаются, что данное предложение может стать реальностью, ведь для его реализации потребуются серьёзные финансовые средства. По оценкам справороссов, для воплощения их инициативы в жизнь из федеральной казны придётся выделить в 2022 году 654,8 млрд рублей.

Такой законопроект ведь уже предлагали ввести?

Да, собирались, но до реальных дел так и не дошло. Как ранее сообщал amic.ru, аналогичный законопроект, который касался всех видов пенсионеров, в декабре 2021 года в правительство направляла фракция ЛДПР. Тогда парламентарии предлагали назначить дополнительную финансовую помощь в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему этой пенсионной выплаты.

По их подсчётам, на 13-ю пенсию требуется более 786 миллиардов рублей. Из них почти 720 миллиардов — предполагаемые затраты для получателей страховых пенсий, а также по государственному пенсионному обеспечению, остальное — средства на выплаты военным пенсионерам.

Однако этот законопроект «завис» на стадии подготовки к рассмотрению.

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Как ещё эсеры предлагают поддержать российских пенсионеров?

Новый законопроект справороссов предлагает также в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с 70 лет. Напомним, сейчас это правило срабатывает, когда пенсионеру исполняется 80 лет. Происходит это автоматически в беззаявительном порядке. Достаточно лишь подождать один месяц после юбилея, и за счёт фиксированной выплаты пенсия увеличится на 7220,74 рубля.