Флаги в школах, платежи ЖКХ и реестр путёвок. Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2022 года?

Сентябрь традиционно богат на изменения в законодательстве. Как всегда, с началом учебного года много нововведений внедряют в школы. Кроме того, поменялись и некоторые жилищные правила. Теперь нам придётся по-другому платить за ЖКХ, а «резать» квартиры на микродоли больше не получится. Кроме того, в Госдуме приняли ещё один закон, чтобы обезопасить персональные данные граждан.

О главных изменениях, которые ждут россиян в сентябре 2022 года, — в материале amic.ru.

Защита персональных данных

С 1 сентября в силу вступает пакет поправок к закону «О защите прав потребителей». Некоторые из них направлены на защиту персональных данных клиентов. Наверняка каждому знакома ситуация, когда вместе с покупкой вам предлагают подписать согласие о разглашении своей личной информации. И преподносят это так, будто без документа вам ничего не продадут.

Теперь продавцам официально запретили так поступать. Компания не вправе отказывать клиенту, который не хочет разглашать свои персональные данные.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина своё полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке», — рассказал о нововведении председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тех, кто нарушит новое законодательство и всё равно продолжит навязывать клиенту свои условия, ждёт штраф. Должностным лицам придётся выплатить 5-10 тысяч рублей, а юрлицам — 30-50 тысяч рублей.

Дополнительная защита потребителей

Другие изменения в законе «О защите прав потребителей» касаются клиентских договоров и их условий. Отныне запрещено включать в соглашение пункты, которые:

дают продавцу право отказаться от договора или изменить его в одностороннем порядке;

создают условия, при которых сделка невозможна без обязательной покупки других товаров и услуг;

позволяют продать клиенту допуслуги без его ведома.

Теперь все эти пункты в договорах суды будут признавать ничтожными во время разбирательств. Власти решили, что подобные условия ущемляют права потребителей.

Обучение водителей

Примерные программы обучения водителей, на которые ориентируются российские автошколы, изменят с 1 сентября. Законодатели перераспределили количество времени, которое следует выделять на «город» и «площадку».

Раньше стандарты для категории B были следующие: 24 часа на «дроме» и 32 часа «на улице». Теперь всё будет иначе. На «площадку» ученику выделяется 18 часов, а на «город» — 38 часов.

Кроме того, появятся программы переподготовки, по которым водители с уже имеющимся опытом смогут получить права по сокращённой программе. Например, это касается мотоциклистов, которые хотят получить права на авто.

Коммунальные платежи будут начислять по-новому

С 1 сентября в силу вступает постановление правительства, которое устанавливает новые правила оплаты коммунальных услуг в многоквартирных домах. Изменения касаются содержания общего имущества (СОИ), которым пользуются все жители.

Так, в квитанции появится отдельная строчка «сточные воды, получаемые при использовании общего имущества». Раньше эту услугу оплачивали из средств, заложенных на содержание и ремонт.

Кроме того, власти уточнили, за какой именно период мы платим коммуналку. Раньше было указано, что плату с нас взимают за календарный месяц. На самом деле расчёт проводят с 25-го по 25-е число месяца. Теперь это официально закреплено.

Наконец, если многоквартирный дом оборудован общим счётчиком, то весь потреблённый объём будут полностью распределять между жильцами. Впрочем, в некоторых домах эти правила действовали и раньше. Но где-то были установлены строгие нормативы, больше которых платить по общему счётчику нельзя. Теперь ограничений нет. Согласно документу, перерасчёт платы за прошедший год будут осуществлять в первом квартале следующего года.

Последний пункт уже наделал шуму в соцсетях. Люди переживают, что фактически их обяжут оплачивать счета тех, кто вообще «забивает» на коммуналку. Как на самом деле будет действовать постановление, читайте в ближайшее время на amic.ru.

Новые правила выбора УК

Кроме того, поменялись и правила, по которым жильцы дома должны выбирать себе управляющую компанию. Раньше достаточно было набрать больше четверти голосов (25% + 1 голос) за одного кандидата, чтобы он победил.

Теперь этого будет мало. Чтобы выбрать управляющую компанию, за неё на собрании должны проголосовать больше половины жителей (50% + 1 голос).

Законодатели считают, что благодаря новым правилам конфликтных ситуаций, связанных с претензиями к УК, станет меньше.

Никаких микродолей

Кроме того, с 1 сентября россиянам запретят иметь в квартирах микродоли. Раньше никаких нормативов не было, поэтому человек мог считаться собственником квартиры, даже если у него во владении был совсем крохотный клочок. Теперь законодатели прописали нижний порог — 6 кв. м. Это минимальная площадь, которой может владеть собственник в квартире.

В Госдуме считают, что нововведение поможет бороться с «чёрными риелторами» и их схемами. «Резиновые» квартиры, где числится множество собственников, должны исчезнуть.

Реестр костного мозга

В России в сентябре создадут единый реестр доноров костного мозга. Раньше в стране было несколько разрозненных между собой баз данных. Из-за этого найти донора зачастую было проблематично. Клиники были вынуждены искать нужного человека буквально по всей стране.

Появление реестра должно ускорить процесс поиска добровольца.

Кроме того, для доноров прописали гарантии. Теперь им положены бесплатные медобследования, лечение и реабилитация.

«Важно, что закон расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Трансплантация костного мозга — невероятно сложная и важная процедура. Она может спасти человеку жизнь при лейкозе и других редких заболеваниях.

Изменения в школах

Как обычно, с сентября в силу вступает сразу несколько важных изменений для школьников. В этот раз самое громкое нововведение — церемония поднятия российского флага и исполнения национального гимна. Подобные мероприятия будут проводить во всех школах каждый понедельник.

Кроме того, с учебного года 2022-2023 в образовательных учреждениях появится новый предмет. Школьников ждёт «Разговор о важном». Предполагается, что на этих уроках с детьми будут говорить об истории, патриотизме, нравственности, экологии и многом другом. В общем, классный час с патриотическим оттенком. Проводить его будут, кстати, во внеурочное время.

В 15 регионах страны с 1 сентября заработает сервис «Моя школа». Это онлайн-система, в которой родители смогут смотреть расписание, электронный дневник ребёнка и его домашние задания. Кроме того, на площадке будут размещать образовательный контент.

Пока проект пилотный, но Алтайский край в нём участвует: в 2022 году к «Моей школе» подключат 363 учебных заведения.

Продлёнку во всех школах России теперь сведут к единому стандарту. Для групп дневного пребывания введут нормативы, по которым детей обязаны готовить к урокам и привлекать к физкультурно-оздоровительным мероприятиям.

Это далеко не все нововведения. Как изменится жизнь школьников и учителей с 1 сентября 2022 года, читайте в материале amic.ru.

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А что ещё изменится?

Всю интернет-рекламу (таргентированная, контекстная, медийная и др.) теперь обяжут маркировать. В России появится единый регистр интернет-рекламы (ЕРИР), куда должны будут передавать сведения все участники рынка. Сообщать придётся всё, вплоть до параметров аудитории.

В российских магазинах техники начнут предустанавливать на все девайсы отечественный магазин приложений RuStore. Власти считают эту меру достойным ответом антироссийским санкциям. Многие зарубежные магазины стали блокировать российские приложения.

Свой реестр также появится и у туроператоров. Туда компании должны будут передавать все сведения о проданных путёвках.

Деньги, полученные в качестве штрафов за экологические преступления, сделают целевыми. Это значит, что государство будет тратить средства исключительно на защиту окружающей среды.

Наконец, арендодателям (коммерческим, а не частным) разрешат разрывать договор в одностороннем порядке. Это можно сделать, если соглашение было подписано с иностранным агентом, который перестал вносить арендную плату.