Где и как могут помочь семьям мобилизованных в Алтайском крае

В Алтайском крае в ближайшее время будет создана служба помощи семьям тех, кого мобилизовали. 28 сентября губернатор региона Виктор Томенко отдал поручение главам муниципальных образований максимально оперативно собрать информацию о семьях, где есть призванные на службу. При этом органы соцзащиты в муниципалитетах должны провести индивидуальную работу с каждой семьёй и выяснить, в какой помощи они нуждаются.

Какую помощь собираются оказывать семьям мобилизованных на Алтае?

Виктор Томенко сообщил, что помощь, которую будут оказывать людям, носит самый разноплановый характер, в том числе и по бытовым вопросам.

«Помощь будем оказывать по различным вопросам, например, по ремонту сантехники, присмотру за детьми, в сёлах могут быть просьбы, связанные с личным подсобным хозяйством и так далее. Семьи, которые проводили своих мужчин на специальную военную операцию, не останутся без нашего внимания и поддержки», — заявил губернатор.

А чтобы люди получали помощь незамедлительно, глава региона предложил в каждом муниципальном образовании «определить специалистов, готовых незамедлительно откликаться на обращения семей мобилизованных».

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Что ещё делают в Алтайском крае для помощи мобилизованным?

Ведётся разъяснительная работа с населением. Дело в том, что частичная мобилизация вызвала множество вопросов. Чтобы люди могли получать оперативные ответы, в России и в Алтайском крае действует горячая линия. Она создана на базе единой региональной информационно-справочной службы, которая появилась во время пандемии. Номер телефона: 122. Тот, по которому ещё весной и ранее оказывали консультации по вопросам, связанным с коронавирусом.

В этот раз гражданам отвечают сотрудники Минобороны.

В Алтайском крае горячая линия по мобилизации 122 работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме того, задать вопрос или получить разъяснение можно на официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России — «Объясняем.рф».

Как проходит частичная мобилизация в Алтайском крае?

По данным на 28 сентября 2022 года, Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона во время видеоселекторного совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами. Он отметил, что призыв граждан «проводится в плановом порядке».

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При этом Виктор Томенко напомнил, что 59 человек, которых призвали в первом составе, вернули домой после уточнения информации. Он подчеркнул, что и сейчас продолжается работа и анализ всех принятых в первые дни решений по призыву.

«В некоторых случаях уточняем и корректируем решения, которые были сделаны. Вы знаете, что 59 человек, которые в первом составе прибыли в Омск, по ним пересмотрели решение, и они вернулись назад. В некоторых случаях уточнения происходят: учитывая масштаб, темпы, а также новизну такой работы, это нормально. Очень оперативно поправляем ситуацию там, где это надо. День за днём всё будет чётче становиться, и таких уточнений, я думаю, будет меньше», — обнадёжил губернатор.

Куда жаловаться на ошибки или проблемы во время частичной мобилизации?

По всей России создают Центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации. Такой Центр создан и в Алтайском крае на базе отделения Народного фронта.

Кроме вопросов об ошибочном призыве в центре ОНФ рассматривают и проблемы организации быта мобилизованных.

Обратиться можно:

по адресу г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж

по телефону +7 385 235-37-88,

в группах ОНФ во «ВКонтакте» и ОК.

«Мобилизация — это указ и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы», — подчеркнули в ОНФ.

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Куда отправляют мобилизованных из Алтайского края?

Группы мобилизованных ежедневно отправляют в Омск. Там находится учебная часть, в которой призывники пройдут необходимую подготовку.

Мобилизация в Барнауле. Фото: Барнаул.орг

Кто отвечает за частичную мобилизацию в Алтайском крае?

Призывная комиссия, которую возглавляет губернатор Алтайского края.

«Призывная комиссия организует оповещение граждан, проводы на военную службу, обеспечивает транспортное сопровождение и взаимодействие с органами правопорядка, решает ряд других вопросов», — объясняет пресс-служба правительства Алтайского края.

По словам губернатора региона Виктора Томенко, работа эта непростая, но это обязанность органов власти и военных комиссариатов.

Чтобы контролировать ситуацию с частичной мобилизацией, по требованию губернатора будут ежедневно проходить видеоселекторные совещания с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами.