Как изменится порядок выплаты пособий после объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования?

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) вскоре объединят в одно большое ведомство. Соответствующий закон в течение июля окончательно приняли в Госдуме, а затем документ подписал Владимир Путин. Новая структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования России.

По мнению законодателей, изменение сделает меры поддержки более доступными для россиян. Рассказываем, как изменится порядок соцвыплат после объединения двух структур и правда ли, что размер некоторых пособий увеличится.

Какие есть сложности в получении соцвыплат в ПФР и ФСС? Пусть это и две разные структуры, но, по сути, они выполняют похожие функции: назначают и выплачивают различные пособия. И зачастую люди просто не знают, в какое ведомство за каким видом поддержки идти. Доходит до того, что человеку приходится обращаться в два ведомства сразу. Например, при рождении ребёнка пособие нужно оформлять в ФСС. Но заявление на материнский капитал следует подавать именно в ПФР. То же самое и в случае с инвалидами: пенсию им назначают в ПФР, а денежные компенсации (за производственную травму или расходы на протезирование) должен покрыть ФСС. Но общей базы у структур нет. Поэтому вам, скорее всего, придётся собирать отдельные документы и для ПФР, и для ФСС. Всё это занимает время и создаёт лишние сложности. В Госдуме решили, что объединение ведомств поможет решить проблему.

Что изменится после объединения двух структур? Когда заработает единый фонд, получить услугу будет проще и быстрее. Это будет одна структура с общей базой данных. Поэтому за любой мерой поддержки нужно будет обращаться в одно и то же ведомство. «Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменятся ли сроки назначения и выплаты пособий? Нет. Порядок оформления всех пособий останется прежним.

Значит, отделения ПФР и ФСС скоро пропадут? Нет. Все клиентские отделения продолжат работать, как и раньше. Только теперь все они будут принадлежать к одной структуре. В Минтруде РФ отметили, что сохранить эти пункты очень важно. Пусть большинство услуг сейчас и можно получить онлайн, люди привыкли посещать учреждения лично. «Как бы ни были удобны цифровые сервисы, для многих людей важна возможность задать свой вопрос лично и получить ответ непосредственно от того человека, который отвечает за назначение услуги. Мы видим это на примере назначения выплат для семей с детьми. Для старшего возраста это ещё более актуально», — пояснили в ведомстве.

Когда объединённый Фонд пенсионного и социального страхования начнёт работать? Формально новый фонд начнёт свою работу с 1 января 2023 года. Но в законе предусмотрен переходный период, в течение которого ПФР и ФСС будут постепенно объединяться. Продлится он два года. Так что в полной мере Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 2025 года. По крайней мере, так запланировали власти.

Правда ли, что после объединения увеличится размер соцвыплат? Правда. Это касается выплат, которые положены сотрудникам по Трудовому кодексу. Так, увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком. К 2025 году он составит 57 400 рублей вместо нынешних 37 900 рублей. Кроме того, вырастет максимальный размер пособия по беременности. К 2025 году предельная выплата за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей. Сейчас за тот же период можно получить на 200 тысяч меньше — 435,9 тысячи рублей. Наконец, после объединения будут увеличены выплаты по больничным. При стаже до пяти лет максимальная выплата увеличится с 56,8 тысячи рублей до 86,1 тысячи рублей. Если стаж от пяти до восьми лет — максимально будут платить 114,8 тысячи рублей (сейчас — 75,7 тысячи). Для тех, у кого стаж превышает восемь лет, предельный размер выплаты составит 143,5 тысячи рублей.

За счёт чего россиянам будут платить больше денег? Во-первых, благодаря объединению двух структур сократятся расходы на содержание аппарата. Во-вторых, этот же закон вводит новый единый тариф для страховых взносов в Социальный фонд. Ожидается, что работодатели будут платить 30% от зарплаты сотрудника за все виды страхования. Эта сумма распределится так: 72,8% уйдёт на пенсионное страхование, 18,3% — на медицинское страхование, а 8,9% — на обязательное социальное страхование. Будут и льготные тарифы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Они составят 15%, 7,6% и 0%.