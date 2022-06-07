Как подать апелляцию, если не согласен с результатами ЕГЭ-2022?

Экзаменационная кампания ЕГЭ-2022 стартовала по всей стране 26 мая. Экзамены будут проходить до 2 июля. Параллельно с этим будут появляться и результаты тестов. Для выпускников это, пожалуй, самое тревожное — узнать итоги работы, к которой так долго готовился.

У тех, кто не согласен с результатами своего ЕГЭ, есть право их оспорить. Рассказываем, как и когда нужно подавать апелляцию, если вы считаете, что вашу работу оценили неверно.

В каких случаях я могу подать апелляцию и оспорить результаты ЕГЭ? Причины, по которым выпускник может подать апелляцию, всего две. Во-первых, вы можете оспорить саму процедуру проведения ЕГЭ, если считаете, что всё было организовано с нарушениями. Во-вторых, вы можете подать заявление, что не согласны со своей оценкой.

Как подать апелляцию, если не согласен с порядком проведения ЕГЭ? Если, по вашему мнению, организаторы нарушили правила проведения ЕГЭ, апелляцию нужно подать в тот же день, не выходя из места проведения экзамена. Для этого нужно попросить у экзаменатора форму для апелляции и написать заявление в двух экземплярах. Один документ нужно оставить в месте, где сдавали экзамен, а второй забрать с собой. Такую апелляцию будут рассматривать в течение двух рабочих дней, а затем сообщат о решении выпускнику. Если действительно выяснится, что при проведении ЕГЭ были допущены нарушения, ваш результат аннулируют. Экзамен можно будет сдать заново в один из резервных дней. Важно: если вы сами нарушили правила проведения ЕГЭ, вашу апелляцию принимать не станут.

Когда подавать апелляцию, если не согласен с результатами ЕГЭ? В течение двух рабочих дней после того, как опубликуют результаты. Если вы подадите заявление позже, рассматривать его не будут. Поэтому нужно внимательно следить, когда станут известны итоги ЕГЭ, и не медлить, если вы с ними не согласны.

Куда подавать своё заявление? Если вы выпускник 2022 года, то апелляцию нужно подавать в школу, которую вы оканчиваете. Выпускники прошлых лет отправляют жалобы в ту школу, где регистрировались на участие в экзамене. Апелляция на итоги ЕГЭ тоже составляется в двух экземплярах. Один нужно отдать в конфликтную комиссию, которая рассматривает жалобы, а второй оставить у себя. Важно: ответственный член комиссии должен поставить на вашем экземпляре отметку, что апелляцию приняли на рассмотрение.

Как долго будут рассматривать мою жалобу? Апелляцию по итогам проведения ЕГЭ должны рассматривать в течение четырёх рабочих дней. После этого конфликтная комиссия сама пересмотрит результаты, если при оценке действительно возникли ошибки. Если претензии касаются устной или письменной части (а не теста), ученику предоставят копии его работы со всеми оценками и пометками.

Прибавят ли мне баллов по ЕГЭ, если я подам апелляцию? Могут прибавить. А могут и нет. Могут даже отнять, если после пересмотра результатов в вашей работе обнаружат новые ошибки. В общем, всё зависит от того, насколько обоснованной была ваша жалоба.

Могу ли я сам присутствовать на рассмотрении своей заявки? Да. По итогам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия проводит заседание. На него может прийти как сам выпускник, так и его законный представитель. Вам дадут 20 минут на выступление, в котором вы сможете высказать свою точку зрения.