Какая погода будет в Барнауле и Алтайском крае 1 сентября?

В День знаний в Барнауле и в районах Алтайского края синоптики обещают по-летнему жаркую и солнечную погоду. Согласно метеопрогнозу, в регионе 1 сентября будет преимущественно без осадков и умеренный ветер.

В ночь по краю столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, в предгорьях — до +4 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. В Барнауле ожидается +12...+14 градусов тепла. Днём в регионе воздух прогреется от +27 до +32°С, жарче всего будет в западных и юго-западных районах. В краевой столице 1 сентября ожидается +28...+30 градусов.

«В период с 31 августа по 5 сентября в Алтайском крае из-за аномальной жары будет действовать штормовое предупреждение. Последний раз такие высокие температуры за аналогичный период были отмечены в 2015 году. Тогда в крае максимально температура поднималась до +34 градусов», — сообщила Людмила Сырых.