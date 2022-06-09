Кому положены субсидии на оплату ЖКХ, как их оформить и сколько будут платить?

Совсем скоро мы станем платить за ЖКХ больше денег. Каждый год с 1 июля тарифы повышаются. В этом году ситуация особенно непростая: в крае, как и по всей стране, подорожало почти всё, начиная с продуктов питания. А тут ещё и счета за свет и воду увеличатся.

Впрочем, некоторые жители региона могут рассчитывать на помощь от государства — субсидии на оплату ЖКХ. Рассказываем, кто может их оформить, как это сделать и сколько денег будут возвращать за оплату «коммуналки».

Субсидии на оплату ЖКХ — это вообще что? Субсидия на ЖКХ — это федеральная мера поддержки для россиян. Люди, которым приходится отдавать за «коммуналку» слишком большую часть своих доходов, могут рассчитывать на денежную компенсацию от государства. Происходит это так: сначала вы, как положено, оплачиваете услуги ЖКХ, а затем часть денег (или даже полная сумма) возвращается вам на счёт.

Чем субсидии отличаются от компенсации за оплату ЖКХ? Это разные меры поддержки, хоть и с похожим принципом. Компенсации за услуги ЖКХ предусмотрены для льготных категорий граждан. Такой помощью могут воспользоваться инвалиды, ветераны боевых действий, труженики тыла, жертвы политических репрессий, участники и инвалиды ВОВ, члены семей погибших военнослужащих, ветераны труда, а также лица, пострадавшие от воздействия радиации. В общем, обоснование для матпомощи — наличие льготной категории. Право на субсидию от этого не зависит. Эту меру поддержки назначают исходя из уровня вашего дохода.

Кто имеет право на субсидии по оплате ЖКХ? Важно: субсидии на оплату ЖКХ могут назначить как одному человеку, так и всей семье. Воспользоваться правом на субсидию могут: собственники жилых помещений; те, кто снимает жильё у других людей; те, кто арендует жильё у государства; члены жилищных кооперативов. При этом, чтобы вам одобрили матпомощь, нужно соблюсти два условия. Во-первых, вы должны быть официально зарегистрированы в жилище, в котором оплачиваете коммунальные услуги. Во-вторых, ваши расходы на ЖКХ должны превышать максимально допустимую долю (МДД) от всех ваших доходов. Какая именно часть семейных средств должна уходить на «коммуналку», в каждом регионе определяют самостоятельно. При этом у вас не должно быть непогашенной задолженности, которая была бы подтверждена судебным решением.

Влияет ли на субсидию метраж моего жилья? Да. Если ваша жилплощадь слишком большая, в субсидии могут отказать. В Алтайском крае есть нормативы, какая площадь жилья должна приходиться на одного члена семьи. По ним и рассчитаны все стандарты субсидий: для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м; для одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 21 кв. м; для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в городском округе, — 18 кв. м; для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населённом пункте, расположенном на территории городского округа, — 20 кв. м; для одного члена семьи, состоящей из четырёх человек, — 15 кв. м; для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, — 13 кв. м.

Какая максимально допустимая доля затрат на ЖКХ в Алтайском крае? Таких нормативов в нашем регионе два. Для семей со среднедушевым доходом на человека меньше двух прожиточных минимумов МДД равен 18%. Именно такую часть своих денег, по подсчётам властей, они должны максимально тратить на оплату комуслуг. Для семей, где среднедушевой доход выше двух прожиточных минимумов, установлена максимально допустимая доля в 22%. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году в Алтайском крае — 13 504 рубля, а для детей — 12 676 рублей. Но для семей, где доход ниже одного прожиточного минимума, МДД рассчитывается отдельно. Для них власти применяют специальный поправочный коэффициент. Например, если у жителя Алтайского края ежемесячный доход равен 10 тысячам рублей, его коэффициент будет 0,74 (10000 ÷ 13504). Значит, его МДД будет не 1800 рублей (18% от 10000), а 1332 рубля (1800 x 0,74).

Как узнать, могу ли я рассчитывать на субсидии? Вы можете подать заявление в Минсоцзащиты и там определят, положена ли вам матподдержка. Но можно и самому подсчитать, имеете ли вы право на субсидию. Предположим, в квартире проживает женщина с ребёнком. Совокупный доход семьи — 30 тысяч рублей. Значит, среднедушевой доход — 15 тысяч рублей в месяц на человека. Это меньше двух прожиточных минимумов, а потому максимально допустимая доля трат на ЖКХ — 18%. 18% от 30000 — 5400 рублей. Это максимальная сумма, которую семья должна тратить на «коммуналку» в месяц. Больше у семьи, по подсчётам властей, уходить на ЖКХ не должно. Важно: чтобы узнать, сколько вы тратите на ЖКХ, власти изучат ваши коммунальные расходы за предыдущий месяц. Также нужно помнить, что зимой мы платим ещё и за отопление, а потому счёт в квитанциях увеличивается. В итоге одна и та же семья может иметь право на субсидию зимой и не иметь летом.

Как правильно подсчитать мои доходы? В числе доходов учитываются почти все виды заработка. Это зарплата вместе с надбавками и премиями, доходы предпринимателей, доходы от инвестиций, оплата по договорам гражданско-правового характера, а также другие виды денежных поступлений. Полный перечень видов заработка определён в пункте 1 федерального документа, ознакомиться с которым можно здесь. Кроме того, учитываются доходы от продажи или сдачи в аренду имущества, деньги, которые вам выделяют на подопечных или приёмных детей, пособия по уходу за ребёнком, а также другие выплаты, которые вы получаете в виде компенсации за ЖКХ. В общем, совокупный доход семьи — это сумма практически всех ваших финансовых поступлений. Важно: власти берут во внимание сумму вашего дохода до того, как из неё вычтут налоги. При этом высчитывается среднемесячный доход за шесть календарных месяцев, а отсчёт начинают ещё за шесть месяцев до этого. Например, если заявление вы подали в январе 2022 года, то в расчёт пойдут ваши доходы с января по июнь 2021 года.

Сколько денег мне будут платить в виде субсидии на оплату ЖКХ? Каждый случай индивидуален. Для расчёта власти используют специальную (и очень мудрёную) формулу. Выглядит она так: Стандарт стоимости ЖКУ — Совокупный доход семьи x МДД = Размер субсидии Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг — это средняя сумма, которую в том или ином населённом пункте тратят на ЖКХ. Показатель после каждого изменения тарифов ЖКХ пересчитывают власти. Также он меняется в зависимости от количества членов в семьи и места, где вы живёте. Полный перечень стандартов для всех городов, районов и сельсоветов Алтайского края опубликован на сайте управления по тарифам. Например, сейчас стандарт стоимости ЖКУ для одинокого человека, который проживает в собственной квартире в Барнауле, — 2377,15 рубля. Если это семья из двух человек, то стандарт на одного члена — 1909 рублей. В случае если у вас в семье три человека, стандарт равен 1753,03 рубля. В общем, разобраться самому, какая именно компенсация вам полагается, довольно проблематично. Поэтому лучше оставить это органам соцзащиты. Кстати, в некоторых регионах есть специальный калькулятор, который помогает быстро рассчитать размер субсидии. Но на Алтае такого нет.

Как оформить субсидию? Заявление можно подать удалённо через единый портал госуслуг. Кроме того, вы можете обратиться в Минсоцзащиты или ближайшее отделение МФЦ. Помимо самого заявления, нужно также предоставить необходимый пакет документов.

Какие документы нужно приложить к заявлению? Чтобы обратиться за субсидией на оплату ЖКХ, вам понадобится: Паспорта заявителя и всех членов его семьи. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Документ, подтверждающий право пользоваться жильем, — свидетельство о собственности или договор аренды. Счета и чеки об оплате ЖКУ за предыдущий месяц. Документы о доходах заявителя и членов его семьи. Если доходов нет — справка об их отсутствии. Реквизиты счёта, на который нужно перечислять субсидию. Заявление. Заполняется на месте.

Получается, я имею право на субсидию, даже если живу в съёмной квартире? Да, но для этого вы должны быть в ней прописаны. Если постоянной регистрации нет — субсидию вы не получите.