Кому положены выплаты на подготовку к школе в 2022 году и как их получить?

С 1 сентября в российских школах начинается новый учебный год. Купить ребёнку всё необходимое — это головная боль для каждого родителя. Впрочем, некоторые могут рассчитывать на поддержку государства. Напомним, в прошлые два года на каждого российского школьника выплачивали по 10 тысяч рублей.

В этом году тоже есть те, кто может рассчитывать на поддержку государства при подготовке к школе. О том, кому положены выплаты и как их получить, — в материале amic.ru.

Кому положены 10 тысяч рублей на подготовку к школе в 2022 году?

Семьям, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Владимир Путин распорядился выплатить на каждого школьника, который живёт на этих территориях, по 10 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, ребёнку нужно начать обучение не позднее 15 сентября 2022 года. Возраст школьника должен составлять от 6 до 18 лет включительно.

Разве 10 тысяч рублей не положены каждому российскому школьнику?

Увы, нет. Выплаты по 10 тысяч, которые россияне получали в 2020-м и 2021-м, были единовременными. В этом году решения поддержать родителей и выделить школьникам деньги к учебному году в правительстве не приняли. Так что на матподдержку рассчитывать не стоит.

Я слышал, вообще по 21 тысяче рублей будут платить к школе...

Такие разговоры идут, но пока это лишь инициатива партии «Справедливая Россия — За правду». Эсеры считают, что все российские школьники должны ежегодно получать по 21 тысяче рублей, чтобы купить всё необходимое для уроков.

Законопроект уже внесли в Госдуму, но пока совсем неясно, воплотится ли он в жизнь. Понятно только одно — в этом году подобных выплат точно никто не получит.

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Вопрос дня Правда ли, что семьям с детьми выплатят по 21 тысяче рублей к 1 сентября 2022 года?

Какие выплаты на подготовку к школе есть в Алтайском крае?

На Алтае школьники имеют право на ежегодную выплату в размере одной тысячи рублей. Это пособие выплачивают уже после начала учебного года. Но положено оно далеко не всем. Деньги платят лишь семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Также в Алтайском крае есть выплата в размере 7,5 тысячи рублей на подготовку к школе. Но эта льгота только для многодетных семей (трое и более детей). Впрочем, это пособие для первоклассников. Тем, кто учится с 2 по 11 класс, тоже положена ежегодная выплата, но меньше — 5 тысяч рублей.

Как получить матподдержку к учебному году?

Для этого нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Кроме того, заявление на получение матподдержки можно подать через «Госуслуги».