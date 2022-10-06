В России продолжается частичная мобилизация, которую Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на военную службу призвали из запаса уже более 200 тысяч человек. В то же время власти продолжают уточнять перечень категорий, которые не попадают под частичную мобилизацию. 5 октября президент России подписал указ, расширяющий этот список.

О том, кому Владимир Путин дал отсрочку от частичной мобилизации, — в материале amic.ru.

Кому Владимир Путин предоставил отсрочку от частичной мобилизации?

В указе об отсрочке, который президент России подписал 5 октября, перечислено три категории. Все они связаны с обучением в образовательных учреждениях. Так, отсрочку от частичной мобилизации получили аспиранты, студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией и учащиеся вечерних отделений.

Кому президент давал отсрочку до этого?

Предыдущий указ Владимир Путин подписал 24 февраля, через три дня после начала частичной мобилизации. Этот документ дал отсрочку всем студентам, которые учатся очно и очно-заочно в государственных образовательных учреждениях. Причём под частичную мобилизацию не попадают только те, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

И это всё? А как же многодетные отцы и другие категории граждан?

Многодетным отцам, сотрудникам оборонной промышленности, людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью и другим категориям граждан отсрочки тоже положены. Но это и так прописано в других законодательных актах и нормах. Указы Владимира Путина, по сути, дополняют нормативную базу и дают отсрочку тем, кто не перечислен в предыдущих документах.

Кому положена отсрочка от частичной мобилизации?

Категорий и причин, по которым могут дать отсрочку, немало. Все варианты, при которых человека не должны призывать, amic.ru уже разбирал.

О том, какие специалисты IT-сферы могут рассчитывать на бронь, читайте здесь.

О том, с какими заболеваниями не призывают на военную службу, читайте здесь.

О том, чем бронь при частичной мобилизации отличается от отсрочки, читайте здесь.