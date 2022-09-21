Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Как уточнил секретарь Совета по правам человека Александр Точенов, по мобилизации не будут призываться ограниченно годные, пишет РИА Новости.

Кто однозначно годен к несению службы по состоянию здоровья и может быть мобилизован?

Решение о службе гражданина выносит военно-врачебная комиссия, которая признаёт человека годным к несению службы или нет. Все, прошедшие такую комиссию, делятся на пять категорий.

Категория А. Годен к несению службы. Таких могут взять в любые войска. Они подлежат мобилизации.

Категория Б. Годен с незначительными ограничениями. Таких граждан также могут мобилизовать, но не во все войска и подразделения.

В этой категории у гражданина должны быть обнаружены трудности со здоровьем, которые, не препятствуют призыву на военную службу (например, плоскостопие 2-й степени, сколиоз 2-й степени, деформация грудной клетки 2-й степени, близорукость менее 6 диоптрий). Чем сильнее заболевание, тем ниже группа (1-4) в категории, причём любого рода имеющееся заболевание должно соответствовать критериям в военно-медицинском расписании болезней и не выходить за рамки нестроевых типов болезней. Например, призывники срочной службы при получении определённой группы в категории Б будут относиться к боевым воинским частям (группы 1-3) либо к частям воинского тыла (группа 4). Такие бойцы будут приписаны к ограничениям.

Кто такие ограниченно годные к несению военной службы?

Этим гражданам комиссия присваивает Категорию В. Мужчины с категорией годности «ограниченно годен», то есть из-за проблем со здоровьем не прошедшие срочную службу, но получили военный билет.

Новости

Общество Шойгу рассказал, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России

Уточняется, что такие люди в военное время частично подлежат призыву для укомплектования частей второй очереди (исходя из резервной воинской группы учёта РА), также частично подлежат призыву на военные сборы. Получают военно-учётную специальность (ВУС) по гражданской специальности. Однако, именно о них говорил секретарь СПЧ Точенов, что ограниченно годных призывать во время объявленной частичной мобилизации не будут. Потому что их призывают в военное время, а оно не объявлено, и во всеобщую мобилизацию.

Кто не числится в запасе?

Владимир Путин заявил, что призываться по частичной мобилизации будут те, кто находится в запасе, проходил военную службу, имеет соответствующий опыт и нужную в данный момент военно-учётную специальность.

Те граждане, кто не служил и до 27 лет так и не получил по каким-то причинам военный билет, не считаются находящимися в запасе, пишет НГС.

Кто освобождён от мобилизации?

Отсрочка от призыва во время мобилизации положена тем военнообязанным, кто имеет бронь для гражданских нужд, а также военнообязанным с категорией Г (временно не годные к строевой). Ещё занятые в уходе за близкими или инвалидами, но им надо подтвердить документально болезнь и необходимость надзора. Опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр, если нет других опекунов. Многодетные (четверо детей до 16 лет на иждивении), а также родители-одиночки и беременные после 22 недель.

Новости

Политика Когда начнут призывать по частичной мобилизации, которую объявил Владимир Путин

В освобождаемые от призыва попадают депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также отдельные категории граждан, которым отсрочку предоставит президент РФ.

Люди с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления не подлежат призыву.

Не призываются и те граждане, кто получил категорию Д (не годен к несению военной службы).

С какими болезнями не берут в армию по мобилизации?

Со списком болезней, которые дают право на отсрочку или освобождение от военной службы, можно ознакомиться в официальном документе «Расписание болезней», входящем в «Положение о военно-врачебной экспертизе».

Расписание болезней содержит 88 статей и охватывает около 2000 различных заболеваний, предлагаем изучить его по ссылке и узнать, годны ли в к службе. Эти заболевания, в зависимости от их сложности, относят гражданина к той или иной категории годности к несению службы в армии.

Кого призывают в армию в первую очередь по возрасту и званию в случае мобилизации?

Набор в армию во время мобилизации идёт в три очереди. Для этого находящиеся в запасе граждане разбиты на три разряда по возрастам и по составам (воинским званиям).

В составе от рядового (матроса) до прапорщика (мичмана) первая очередь (первый разряд) за людьми до 35 лет. Вторая — до 45 лет. Третья — до 50 лет.

Младшие офицеры (до капитана или капитан-лейтенанта во флоте включительно) в первый разряд попадают в возрасте до 50 лет, во второй — до 55 лет, в третий — до 60 лет.

Майоры, подполковники, капитаны III и II рангов в первый разряд идут до 55 лет, во второй — до 60 лет, в третий — до 65 лет.

У полковников и капитанов I ранга всего два разряда — до 60 и до 65 лет.

У всех, кто имеет звания генерал-майоров (контр-адмиралов) и выше, тоже два разряда — до 65 и до 70 лет.