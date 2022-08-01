Можно ли получить региональный маткапитал в Алтайском крае наличными?

Новая услуга, которая даёт возможность получить региональный материнский капитал, появилась на портале «Госуслуги». В связи с этим у жителей Алтайского края возникли вопросы: какую сумму выдают на руки и что для этого нужно сделать. Рассказываем об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

Как можно обналичить региональный маткапитал в Алтайском крае?

Ответим сразу, что получить деньги наличными у вас не получится. Если вы живёте в Алтайском крае и у вас родился третий ребёнок (или вы его усыновили), вам действительно положен региональный маткапитал. Его размер составляет в 2022 году 62 557 рублей. Однако эти средства являются целевыми и их выплата наличными невозможна, уточнили в краевом Министерстве социальной защиты газете «Бийский рабочий».

«Получение наличными деньгами средств регионального материнского капитала законодательством Алтайского края не предусмотрено», — ответили в ведомстве.

На что тогда можно потратить региональный материнский капитал?

У вас несколько вариантов. После того как ребёнку исполнится три года, вы можете использовать сертификат для улучшения жилищных условий. Речь идёт о покупке жилья, строительстве нового дома или его реконструкции.

Кроме этого, есть возможность за счёт маткапитала провести газификацию жилого помещения с использованием природного газа. Ещё один вариант: направить эти средства на получение образования ребёнком.

За счёт маткапитала можно компенсировать затраты на определённые товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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А если у меня ипотека? Тоже придётся ждать, пока ребёнку исполнится три года?

Нет. Если у вас уже есть ипотека или вы брали кредит для покупки или строительства жилья, деньги на погашение основного долга можно направить, не дожидаясь трёхлетия ребёнка.

На ремонт региональный маткапитал потратить можно?

Если вы просто хотите переклеить обои или сделать натяжные потолки, на региональный маткапитал даже не рассчитывайте. Улучшением жилищных условий считается или приобретение жилья, или его строительство, или реконструкция дома, которая предполагает увеличение площади жилого помещения.