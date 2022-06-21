Правда ли, что многодетные отцы в России смогут раньше выходить на пенсию?

В России намерены обеспечить многодетным отцам досрочный выход на пенсию. Такую льготу предложил проработать Владимир Путин. Соответствующее поручение правительству уже опубликовано на сайте Кремля.

Впрочем, подробностей этого нововведения пока немного. Тем не менее инициативу уже проработали в Госдуме. О том, когда многодетным отцам разрешат досрочный выход на пенсию и сколько для этого нужно будет воспитать детей, — в материале amic.ru.

Правда ли, что многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно? Да. Президент не просто предложил уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов, но и уже дал соответствующее поручение правительству. «Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — говорится в документе. Ответственным за исполнение назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Во сколько мужчины сейчас выходят на пенсию? По итогам пенсионной реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Но произойдёт это только к 2028 году. Пенсионный возраст в России повышают постепенно. Так, в 2022 году на пенсию выходят мужчины, которые достигли 61,5 года. Для женщин в этом году установлен возраст выхода на пенсию в 56,5 года.

На сколько уменьшат пенсионный возраст для многодетных отцов? Пока неизвестно. Именно эти нюансы и предстоит проработать федеральному правительству по поручению Владимира Путина. Очевидно, что возраст выхода на пенсию будет зависеть от количества детей. Так сейчас устроены льготы для многодетных мам. Например, женщина, воспитавшая пятерых и более детей, имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Если же у неё трое детей, пенсию она начнёт получать в 57. Как будет у многодетных отцов, скоро узнаем.

Какой отец будет считаться многодетным? Тоже непонятно. Скорее всего, как и в случае с женщинами, льготы будут получать мужчины, воспитавшие троих и более детей.

А что если отец не принимал участия в воспитании детей? Дадут ли ему льготу? Как этот вопрос будут регулировать, пока тоже информации нет. Очевидно, что условия для получения льготы будут примерно такими же, как и в случае с многодетными мамами. Льготы они могут получать, если все дети достигли восьмилетнего возраста. Кроме того, родитель не должен быть лишён родительских прав.

Будут ли учитываться усыновлённые дети? Скорее всего, да. По крайней мере, все льготы для многодетных семей в России одинаково распространяются как на родных, так и на усыновлённых детей.