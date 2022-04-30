Штраф до 5 тысяч. Как пожарить шашлыки на даче и не нарушить закон?

Майские праздники у россиян неразрывно связаны с шашлыками — кто-то жарит мясо на природе, а кто-то на даче, чередуя застолье с посадкой картошки. Но в этом году жителей Алтайского края оставили без шашлыка и причина не в чьей-то прихоти.

Рассказываем, почему в этом году за мангал или костер даже на собственной даче жителей региона ждет ощутимый штраф и что делать, если мяса с дымком все-таки очень хочется

Так, кто-то меня захотел без шашлыка оставить? Не кто-то, а закон. 27 апреля в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим. Цитируем сайт правительства края: «запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также на предприятиях». Никакого огня нельзя ни на природе, ни на дачном участке.

Это моя дача и мой шашлык. Разве мне за это что-то будет? За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность, напомнили в МЧС.

А какие штрафы?

Штрафы повышенного размера прописаны в кодексе об административных правонарушениях России (часть 3 статьи 8.32): — от 4 до 5 тысяч рублей — для граждан;

— от 20 до 40 тысяч — для должностных лиц;

— от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

А если режим отменят? Если особый противопожарный режим в крае отменят, то нужно помнить про то, что с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. И действовать они будут пять лет. Правила запрещают разводить костры, готовить на открытом огне пищу и сжигать мусор на территории частных домов. Но не торопитесь ругаться — жарить шашлыки на даче пока еще можно, но только соблюдая определенные условия. Новости

Вопрос дня В России запретили разводить костры на участках. А как теперь жарить шашлыки? Просто отнесите мангал, на котором готовите шашлык, подальше от дома, бани и прочих строений. По новым правилам, расстояние от построек до мангала или жаровни, где готовится пища, должно быть не менее 5 метров. Ваш дачный участок это позволяет? Поздравляем, шашлыки вы пожарить сможете. При этом вокруг мангала на расстоянии двух метров придется убрать все горючие материалы: ветки, брусья и другие предметы, которые могут воспламениться. А во время приготовления нужно постоянно следить, чтобы огонь или угольки никуда не перекинулись.

А как быть, если я готовлю не на мангале или люблю просто посидеть у костра? Во-первых, вам тоже придется отойти подальше от построек. Гораздо дальше, чем любителям мангалов. Костер можно разводить на расстоянии: — не менее 50 метров до ближайшей постройки (да-да-да, посидеть у костра смогут теперь не все); — не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; — не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Во-вторых, вам придется выкопать яму и разводить костер в ней. Яма должна быть не менее 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром. В-третьих, территория около ямы должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.

Где запрещено разжигать костры? Разжигать костры запрещено: — на торфяных почвах; — при объявлении на территории особого противопожарного режима; — при скорости ветра более 10 метров в секунду и при скорости более пяти метров. Все условия соблюдены? Получайте удовольствие. Вашим посиделкам у костра теперь никто не помешает.

А если я нарушу? Что тогда? Заплатите штраф. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). А это значит, что вас могут оштрафовать от 2 до 3 тыс. рублей, если вы разожгли костер в неположенном месте. А если из-за этого произошел пожар, то размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.