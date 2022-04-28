Штраф до 5 тысяч. В алтайском МЧС рассказали, можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима

В пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю разъяснили правила использования открытого огня в период действия в регионе особого противопожарного режима. Как объяснили корреспонденту amic.ru, приготовление пищи на кострах и мангалах запрещено, в том числе и на придомовых участках. Исключение сделано лишь для предприятий общепита, кафе и ресторанов, где процесс приготовления — часть производства.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима: от 4 до 5 тысяч рублей — для граждан; от 20 до 40 тысяч — для должностных лиц; от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Напомним, с 27 апреля в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим.

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Экология В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

В это время жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельхозназначения, запаса, вдоль дорог, в садоводствах и так далее. Кроме того, нельзя использовать моторную технику с неисправной выхлопной системой, что в противном случае может привести к возгоранию сухой травы.