В Госдуме разработали законопроект о «шашлычной амнистии»

В партии «Новые люди» разработали проект закона об освобождении ответственности за разведение огня в неположенных местах. Об этом заявил депутат Владислав Даванков в эфире «Дума ТВ».

Согласно законопроекту, «амнистию» распространят на тех людей, из-за которых не произошло возгорания. Даванков подчеркнул, что нередко люди идут на нарушение закона и устанавливают мангалы в неположенных местах из-за того, что специальных площадок для разведения огня не хватает.

«Каждый год мы сталкиваемся с проблемой, что очень мало оборудованных мест для этого в городах. Поэтому люди едут жарить шашлыки в лес, возле рек, несмотря на штрафы и предупреждения», — объявил парламентарий.

Напомним, что ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю разъяснили правила использования открытого огня в период действия в регионе особого противопожарного режима. Приготовление пищи на кострах и мангалах запрещено, в том числе и на придомовых участках. Исключение сделано лишь для предприятий общепита, кафе и ресторанов, где процесс приготовления — часть производства.