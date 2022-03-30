«Стелс-омикрон». Что это за штамм ковида, чем он опасен и ждать ли его в Алтайском крае?
Подвид вируса, который захватывает Китай и Европу, фиксируют уже и в российских регионах
Новый подвид «омикрон"-штамма коронавируса «стелс-омикрон» начали выявлять в Республике Алтай. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Леонид Щучинов. Это подвид штамма «омикрон», о существовании которого учёные узнали ещё в феврале. Именно с этим вариантом вируса связывают вспышку COVID-19, которая происходит в Китае. Теперь медики в Алтайском крае всерьёз рассуждают, не приведёт ли инфекция к новой волне коронавируса в регионе.
Рассказываем, откуда взялся «стелс-омикрон», что о нём известно и ждать ли его в Алтайском крае.
Что такое «стелс-омикрон» и чем он отличается от обычного «омикрона»?
«Стелс-омикрон» (BA.2) — это подвид штамма COVID-19 «омикрон» (B.1.1.529), который впервые выявили в ЮАР осенью 2021 года. С тех пор вирус успел стать доминирующим во всём мире и вызывает новые волны пандемии. Случилось это и в Алтайском крае: заболеваемость «омикроном» в регионе до сих пор остаётся на высоком уровне. По данным оперштаба на 29 марта, за сутки в крае выявили 325 случаев заражения.
О «стелс-омикроне» учёным стало известно в феврале. Название («стелс» — невидимка) он получил за ряд сходств с «омикроном», из-за которых его очень тяжело распознать.
С этим подвидом связывают взрывную вспышку COVID-19 в Китае, где, как казалось, уже давно победили пандемию. После зимних Олимпийских игр в Пекине заболеваемость в стране вновь начала резко расти. За сутки 28 марта в Поднебесной выявили 1293 новых случая коронавируса.
Кроме того, «стелс-омикрон» сейчас активно распространяется в странах Европы: Франции, Италии и Великобритании. Об этом в нашей рубрике «Переговорка» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
В российских регионах «стелс-омикрон» тоже уже есть, причём во всех. По крайней мере, так считает эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом он заявил «Российской газете». По словам специалистов, доля заболевших новым подвидом с каждым днём только растёт.
Что известно о «стелс-омикроне» и чем он опасен?
Как ни странно, главное отличие «стелс-омикрона» от других — это его сходство с уже известным нам «омикроном». Вирус похож и симптомами, и течением болезни, рассказали в Роспотребнадзоре «Российской газете».
При этом у учёных есть данные, что «стелс-омикрон» — ещё более заразный штамм, чем его предшественник. Это и называют главной опасностью вируса — потенциально он может вызывать ещё более взрывные и масштабные вспышки заболеваемости. Об этом РИА Новости рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Имея более высокую контагиозность, подвариант „омикрона“ BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует его издание.
При этом министр подчеркнул: даже те, кто переболел «омикрон"-штаммом, не имеют надёжной защиты от «стелс-омикрона». Другими словами, люди могут заразиться коронавирусом повторно.
Как протекает «стелс-омикрон»?
По тяжести течения болезни «стелс-омикрон» представляет собой некий микс между «дельтой» и «омикроном», предположил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, «стелс-омикрон» однозначно легче «дельты», но при этом, скорее всего, тяжелее «омикрон"-штамма.
По словам Попова, большинство пациентов болеют «стелс-омикроном» в лёгкой или средней форме.
«Люди в большем объёме получают помощь амбулаторно», — заметил Попов.
Как распознать «стелс-омикрон»?
Как мы уже говорили, симптомы «стелс-омикрона» почти такие же, как и «омикрона». В числе главных отличительных черт медики выделяют головную боль (самый распространённый симптом), боль в горле (сильнее, чем при «омикроне»), осиплость и кашель. Повышенная температура может держаться около трёх дней. При этом случаи потери обоняния бывают, пусть и очень редко.
Ждать ли появления нового штамма COVID-19 в Алтайском крае?
Судя по всему, да. Об этом amic.ru, изучив ситуацию в Китае, рассказывал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, именно из-за «стелс-омикрона» медики не спешат расслабляться и сворачивать ковидные койки. По словам инфекциониста, вероятность новой волны COVID-19 в регионе довольно высока. Впрочем, сроков он не назвал.
Попов же в «Переговорке» предположил, что новая вспышка коронавируса может случиться уже в апреле.
«Я думаю, что в апреле и к нам придёт данный штамм. Но в каком объёме, трудно прогнозировать», — сказал Дмитрий Попов.
Поможет ли вакцинация от заражения штаммом «стелс-омикрон»?
Точных данных нет. Но министр здравоохранения страны Михаил Мурашко уверен, что у вакцинированных шанс заразиться заметно ниже.
«Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев „стелс-омикрона“ в группах наблюдения зарегистрировано не было», — рассказал Мурашко РИА Новости.
По его словам, апрель станет определяющим месяцем для России и покажет, как пандемия будет развиваться (или не развиваться) в дальнейшем.