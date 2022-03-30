«Стелс-омикрон». Что это за штамм ковида, чем он опасен и ждать ли его в Алтайском крае?

Что такое «стелс-омикрон» и чем он отличается от обычного «омикрона»?

«Стелс-омикрон» (BA.2) — это подвид штамма COVID-19 «омикрон» (B.1.1.529), который впервые выявили в ЮАР осенью 2021 года. С тех пор вирус успел стать доминирующим во всём мире и вызывает новые волны пандемии. Случилось это и в Алтайском крае: заболеваемость «омикроном» в регионе до сих пор остаётся на высоком уровне. По данным оперштаба на 29 марта, за сутки в крае выявили 325 случаев заражения.

О «стелс-омикроне» учёным стало известно в феврале. Название («стелс» — невидимка) он получил за ряд сходств с «омикроном», из-за которых его очень тяжело распознать.

С этим подвидом связывают взрывную вспышку COVID-19 в Китае, где, как казалось, уже давно победили пандемию. После зимних Олимпийских игр в Пекине заболеваемость в стране вновь начала резко расти. За сутки 28 марта в Поднебесной выявили 1293 новых случая коронавируса.

Кроме того, «стелс-омикрон» сейчас активно распространяется в странах Европы: Франции, Италии и Великобритании. Об этом в нашей рубрике «Переговорка» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В российских регионах «стелс-омикрон» тоже уже есть, причём во всех. По крайней мере, так считает эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом он заявил «Российской газете». По словам специалистов, доля заболевших новым подвидом с каждым днём только растёт.