Страстная пятница: что нельзя делать в этот великий день

Страстная пятница, а также ее называют Великой — самый строгий день Великого поста и Страстной недели — день, в который был распят Иисус Христос. В 2022 году Страстная пятница выпадает на 22 апреля. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Что нельзя делать в Страстную пятницу? Самый строгий день за всё время Великого поста — Страстная пятница. Верующие люди, которые соблюдают все каноны, полностью воздерживаются от принятия пищи до церковного обряда выноса плащаницы. После разрешены только хлеб и вода.

Можно заниматься домашними делами в Страстную пятницу? Нет. Все дела по дому должны быть закончены в Чистый четверг. Категорически запрещена любая работа.

А готовить можно? Тоже нельзя. Однако, несмотря на столь строгий запрет, в народе всё же существовало поверье о том, что хлеб, испечённый в Страстную пятницу, становится оберегом от болезней. Он может исцелять, а также защищать корабль от кораблекрушений, а дом — от пожаров. Но учтите, что печь пасхальные куличи в Страстную пятницу всё же нельзя. Так же нельзя и красить яйца. Если вы не успели этого сделать в Чистый четверг, лучше отложите приготовления к Пасхе до субботы.

А заниматься растениями можно? Большим грехом считается работа на земле и с землёй. В этот день нельзя ничего сажать. Наши предки считали, что если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день, урожая не будет. Нельзя втыкать в землю металлические предметы, например, лопаты, грабли, вилы и прочее.

Что делать, если на Страстную пятницу выпадает день рождения? Если на Страстную пятницу выпадают дни рождения или другие праздники, то их лучше перенести. Это день скорби. Именно в Страстную пятницу распяли Христа. Поэтому праздники неуместны. Говорят, человек, который веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь год.

А что ещё запрещено? Нельзя заниматься косметическими процедурами. В этот день необходимо отказаться от стрижки, окрашивания волос, маникюра и так далее. А ещё запрещено прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьём и вышивкой, ничего не режьте. Хлеб в этот день можно только ломать. Запрещены алкоголь и секс.