У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 августа 2022 года?

Некоторые пенсионеры с 1 августа получат прибавку к своим ежемесячным выплатам. Индексация затронет более семи миллионов россиян, подсчитали эксперты. Причём увеличат пенсии не только неработающим, но и тем жителям страны, которые ещё трудятся. Впрочем, на ощутимую доплату рассчитывать не стоит — денег будет не очень много.

О том, кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа 2022 года, — в материале amic.ru.

Правда ли, что 1 августа будет индексация для работающих пенсионеров? Правда. Тем, кто уже вышел на пенсию, но продолжает работать, пересчитают размер ежемесячных выплат. Такую индексацию российские власти традиционно проводят в августе. На доплату могут рассчитывать те жители страны, которые продолжают работать или закончили трудовую деятельность в 2021 году. Тем, кто уволился раньше, ничего пересчитывать не будут. Всего индексация затронет 7,3 млн россиян. На сколько у трудящихся вырастут пенсии? Совсем на чуть-чуть. Дело в том, что работающим пенсионерам начисляют страховую пенсию, которая рассчитывается на основе баллов (пенсионных коэффициентов). Максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать россияне в августе 2022 года, — три коэффициента. Поскольку один балл сейчас оценивается в 118,1 рубля, предельный размер прибавки — 354 рубля. В общем, к пенсии работающим добавят всего пару сотен рублей. Что нужно сделать работающему пенсионеру, чтобы ему повысили размер выплат? Ничего. Размер пенсии скорректируют автоматически. У кого из неработающих увеличатся пенсии с 1 августа 2022 года? У тех, кому в июле исполнилось 80 лет. Повышенную пенсию начинают начислять после юбилея. Также прибавка ожидает пенсионеров, которые получили в июле 2022 года инвалидность первой группы. Какой будет размер прибавки? Для этих двух категорий пенсионеров размер прибавки будет гораздо больше — 7200 рублей.