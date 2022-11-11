Указ о традиционных ценностях. О чём этот документ и что в нём назвали угрозой для России?

Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал указ о государственной политике по «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ, который уже назвали «концом Содома», определяет, каким должен быть «правильный» гражданин России. Кроме того, перечислены враги, которые то и дело норовят насадить нам свои, «неправильные» ценности.

О том, что написано в президентском указе и что там названо главной угрозой для российской духовности — в материале amic.ru.

Что за указ о традиционных ценностях подписал Владимир Путин?

Это документ, который составили на основе Конституции и стратегии госбезопасности. Указ конкретизирует и уточняет вопросы, связанные с российскими традициями и духовными ценностями. Там предельно просто и ясно написано, что нужно сохранять в России, а что обязательно пресекать. Также перечислены угрозы для российского народа и список «врагов», которые её представляют.

Предполагается, что основы госполитики по сохранению традиционных ценностей должны стать ориентиром для законодательной и исполнительной власти. Любое своё решение они должны соотнести с президентским указом и понять, как это скажется на системе ценностей в России.

Зачем России нужен этот документ?

Россия рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, которая позволяет укрепить суверенитет страны, следует из текста документа.

При этом ситуацию во всём мире власти рассматривают как тревожную и требующую «неотложных мер по защите традиционных ценностей».

Защитником этим должна стать Россия. В документе так и указана одна из целей госполитики:

«Формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных, общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, в мире существует немало угроз для российских ценностей, утверждается в документе. Их защита нужна для того, чтобы сохранить российский народ и укрепить демографию.

Что такое российские традиционные ценности?

К традиционным ценностям в указе отнесли такие понятия как «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Также отдельное место в документе отводится русскому языку как «государствообразующему». Отмечается, что нужно его всеми силами сохранять, использовать поменьше мата и иностранных словечек.

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А кого в президентском указе назвали врагами России и её ценностей?

Врагами, если верить указу, считаются террористические и экстремистские организации, США и прочие недружественные страны. Кроме того, в число недругов включили некоторые транснациональные корпорации, а также организации и СМИ, которые занимаются насаждением деструктивных ценностей. Отдельно подчёркивается, что некоторые из этих объединений действуют на территории России.

Чем они нам угрожают?

Эти страны и организации ведут работу по насаждению российскому народу чуждой и разрушительной системы «неправильных ценностей», говорится в указе. А наши, «правильные» ценности, отрицаются.

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — написано в тексте указа.

Что разрешает и запрещает указ о традиционных ценностях?

Пока ничего. По сути, это не жёсткий закон, а инструкция для всех российских органов власти, какие принимать решения в дальнейшем. Так что никаких запретов и чётких указаний в документе нет. Их нужно искать в других законах, которые соотносятся с госполитикой по сохранению традиционных ценностей.

Например, в Госдуме сейчас рассматривают закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Можно сказать, что он написан, исходя из российской государственной политики.

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Как в России будут реализовывать этот указ и защищать традиционные ценности?

Предполагается, что все предстоящие реформы в образовании, культуре, науке и СМИ Россия будет проводить «с учётом исторических традиций». Также в указе сообщается, что государство должно поддерживать все проекты, которые направлены на сохранение традиционных ценностей. При этом уточняется, что организациям будут не просто давать деньги, но ещё и тщательно проверять, расходуются ли они куда надо.

Сказано также и о контенте, который должны производить учёные и деятели культуры. Предполагается, что их труды тоже должны быть направлены на сохранение российских традиций и ценностей. А организации, которые защищают «историческую правду» и борются с фальсификацией в истории, должны усилить свою работу.

Есть в документе и наставление для правоохранительных органов. Им следует совершенствовать свои методы, чтобы лучше пресекать все попытки навязать российскому обществу «деструктивные» ценности.

Чтобы все эти инструкции превратились в конкретные задачи, в России в скором времени разработают план действий, как реализовать указ о госполитике. Так что сам по себе указ достаточно общий. Возможно, следует ждать, как на него отреагируют органы власти и профильные ведомства. И тогда будет более понятно, как в России собираются защищать и сохранять традиционные ценности.