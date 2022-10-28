Что меняет новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России?

Депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство, которые касаются запрета пропаганды ЛГБТ в России. Теперь пропагандировать ЛГБТ нельзя не только среди детей, как было раньше, но и среди взрослых. Amic.ru разобрался, какие именно законы могут измениться и какая будет ответственность за гей-пропаганду.

Какие законы меняют депутаты?

Депутаты рассматривают два законопроекта. Первый предполагает изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Второй законопроект предполагает поправки в кодекс об административных правонарушениях. Он уточняет ответственность за пропаганду ЛГБТ. Также в законопроектах фигурируют запреты, связанные с пропагандой педофилии и смены пола.

Вводится полный запрет на пропаганду ЛГБТ?

Да, теперь нельзя пропагандировать ЛГБТ как среди детей, так и среди взрослых на каких-либо информационных ресурсах.

О ЛГБТ вообще нельзя будет говорить?

Нет, ЛГБТ не станет «тем, кого нельзя называть», говорят депутаты. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил изданию Forbes, что законопроекты не запрещают упоминать ЛГБТ как явление.

По его словам, закон запретит формирование «нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»".

Хинштейн указал, что, например, роман «Лолита» Владимира Набокова по новому закону не запретят, потому что «никто из читателей не захочет повторить трагическую судьбу Гумберта или самой Лолиты». То есть, в негативном свете геев и лесбиянок, видимо, показывать будет можно, а вот в позитивном — нет.

Что будет с рекламой и кино про нетрадиционные отношения?

Если закон примут, в рекламе и рекламе и СМИ запретят распространять информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмам, где продвигают ЛГБТ, не будут давать прокатного удостоверения. Про запрет книг про ЛГБТ в законопроекте ничего не сказано. Нет информации и о критериях, по которым фильмы с геями, лесбиянками и трансгендерами не будут пускать в российский прокат.

Для детей закон тоже ужесточат?

Законопроект расширяет перечень запрещённой информации для детей. Кроме пропаганды ЛГБТ, несовершеннолетним нельзя будет показывать контент, который может вызвать у ребёнка желание сменить пол. О каком именно контенте идет речь, в документе не сказано.

На платных сайтах доступ к информации о смене пола можно будет получить только взрослым с помощью специального кода, который подтверждает возраст пользователя. На тех ресурсах, где закрыть информацию нельзя, распространять её полностью запретят.

Заседание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Какие будут штрафы за пропаганду ЛГБТ?

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ среди «лиц любого возраста» нарушителю грозит от 50 тысяч рублей до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до 5 млн рублей (или приостановление деятельности до 90 суток) — для юрлиц.

За нарушение запрета на пропаганду педофилии виновник заплатит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн рублей — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей (или приостановление деятельности до 90 суток) — для юрлиц.

Иностранцам и лицам без гражданства будет грозить выдворение из страны.

Зачем вообще нужен закон?

В пояснительной записке депутаты пишут: «В настоящее время в общемировом масштабе прослеживается тенденция к консолидации ЛГБТ-сообщества, упрощению процедуры смены пола и навязчивой пропаганды (депатологизации) данных явлений. Эти явления получают широкое распространение и в Российской Федерации».

Они говорят, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях в интернете, СМИ, рекламе, литературе и кино часто носит «агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер», и это вызывает широкое возмущение у общества.

Закон же сейчас ограничивает пропаганду ЛГБТ только среди детей, пишут депутаты. И то, оговариваются они, существующий «детский» запрет «не охватывает иную деструктивную информацию, ориентированную на детей, в том числе демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол („трансгендерность“)».

Депутаты указывают, что продвижение нетрадиционных ценностей, преувеличение положительных аспектов смены пола и оправдание педофилии «несет особую опасность для детей и подростков», потому что их психика нестабильно и «характеризуется наличием периодов противоречивых состояний, мотивов, ценностных ориентаций и поступков».

Кто вообще его придумал?

Авторами инициативы указаны 390 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех парламентских фракций. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди».

Закон ещё не принят?

Нет, в Государственной Думе будет ещё второе и третье чтение. Документ обещают рассмотреть в ноябре 2022 года. После третьего чтения его должен принять Совет Федерации. После одобрения в верхней палате парламента его отдают на подпись президенту РФ.

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