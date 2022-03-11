Вместо Visa и Mastercard. Что такое UnionPay, как её оформить и где использовать?

В связи с жёсткими санкциями в отношении России международные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в нашей стране. Причём на территории РФ карты этих платёжных систем, выпущенные российскими банками, продолжают работать. А вот за границей — нет. Не получится оплатить ими покупки и в иностранных интернет-магазинах. Решить этот вопрос смогли с помощью системы UnionPay. Этой картой можно расплачиваться и в России, и ещё в 180 странах-партнёрах. Рассказываем, что это за система, в каких странах её принимают и в чём её плюсы.

Что такое UnionPay?



UnionPay (CUP) — это платёжная система, которую основала ассоциация банков КНР в 2002 году. В 2015 году она была признана крупнейшей в мире, обогнав по доле обрабатываемых транзакций Visa и Mastercard. Правда, в основном это случилось только из-за масштабов внутреннего китайского рынка: иностранных платёжных систем в этой стране практически нет.



Сейчас же карты UnionPay принимают 180 стран мира.



В России UnionPay используется с 2007 года. Большей частью получила распространение на Дальнем Востоке — местные жители этого региона часто посещают Китай и, соответственно, совершают там покупки.

В чём плюсы UnionPay?



Для нас основной плюс — то, что эта система не контролируется США, она не попадает под санкции и мы можем ею оплачивать все покупки, как и раньше.

Сейчас в России выпущено около 3,3 млн карт UnionPay. Их принимают больше 95% терминалов и банкоматов.

Что такое кобейджинговая карта «Мир» — UnionPay



Кобейджинговые карты — это карты, которые работают на базе сразу двух платёжных систем. В зависимости от того, в какой стране вы совершаете операцию, транзакции по карте обрабатывает то одна, то другая платёжная система. Они могут быть разные.



Карты «Мир» — UnionPay появились в России ещё в 2017 году.



Использовать эти карты можно точно так же, как обычные: то есть оплачивать покупки, рассчитываться за услуги, в том числе в кафе, переводить деньги со счёта на счёт и пр.

А эту карту как-то надо настраивать, чтобы она работала за рубежом?



Нет. Карта «настраивается» автоматически. За границей все операции по карте «Мир» — UnionPay проводятся через китайскую платёжную систему UnionPay International.



«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“ — UnionPay (принадлежащую двум платёжным системам), которая будет приниматься как в России, так и в странах, поддерживающих работу с UnionPay», — сообщили представители НСПК.



Карта «Мир» — UnionPay действует в 180 странах мира. В том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Армении, Киргизии, ОАЭ, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре.

Как оформить карту «Мир» — UnionPay?



Чтобы оформить карту «Мир» — UnionPay нужно:

— заполнить заявку на сайте или в отделении банка;

— дождаться от банка СМС с ответом по заявке;

— забрать карту в офисе или заказать бесплатную доставку.

