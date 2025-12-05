Под запросы туристов разрабатывают маршруты, строят гостиницы и придумывают события, отметил губернатор

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: правительство Алтайского края

Туристический поток в Алтайский край по итогам 2025 года будет сопоставим с тем, что был в 2024-м. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Виктор Томенко, подчеркнув, что это успешные показатели. Он также рассказал, как продвигается создание нового курорта "Белокуриха горная" и подвел итоги эксперимента по взиманию курортного сбора, в котором участвовал край.

"Магнит для людей"

Ожидается, что показатель туристско-экскурсионного потока к концу 2025 года будет не меньше 2,4 млн человек. Таким он был и в прошлом году, отметил Томенко. По его словам, это успешный результат, ведь привычные для Алтайского края цифры – порядка 2 млн туристов в год.

Популярность региона у туристов растет не только благодаря красивой природе, но и из-за развития инфраструктуры, подчеркнул губернатор.

«Ландшафтное разнообразие Алтая, наличие лечебных факторов, целебная сила природы – это уникальная особенность нашего региона по сравнению со многими другими. К природным красотам и богатствам, которыми Алтай щедро одарен, в последние годы удается добавлять качественную современную инфраструктуру», – сказал он в интервью.Глава региона добавил, что в 2025-м на 5% увеличился спрос на гостиницы и другие коллективные средства размещения. По его словам, краевые власти видят запрос людей на отдых в комфортабельных условиях и реагируют на него.

«Правительством Алтайского края ведется работа по созданию и развитию туристской инфраструктуры, в том числе формируются условия для строительства современных туркомплексов, открытия новых объектов показа, разработки новых туристских программ и маршрутов. Также идет развитие сопутствующей инфраструктуры: предприниматели, работающие в сфере туриндустрии, постоянно ведут деятельность по расширению спектра предоставляемых услуг и по повышению их качества», – рассказал Томенко. Он также напомнил, что в 2025 году в регионе разработали автомобильный маршрут "Чуйский тракт: на авто по Алтайскому краю", а национальный маршрут "Здравствуй, Алтай!" адаптировали под путешествия на машине. Также в крае развивают событийную программу: к крупным фестивалям вроде "Цветения маральника" и "Шукшинских дней на Алтае" постоянно добавляют новые проекты. Развитие в этом направлении будут продолжать и в будущем, заверил Томенко.

О развитии "Белокурихи горной"

Создать новый курорт в крае решили из-за огромного спроса на лечебно-оздоровительный туризм, отметил губернатор. Действующие санатории уже не первый год работают с большой загрузкой из-за огромного спроса. Томенко отметил, что близость "Белокурихи горной" к природному парку "Предгорье Алтая" открывает путь к развитию экотуризма.

Глава региона отметил, что в новой курортной зоне уже работает гостиничный комплекс "Олимп парк", который с начала 2025 года посетило 3,6 тысячи человек. Продолжается и развитие инвестпроекта, в рамках которого будет запущен отель повышенной комфортности на 76 номеров.

«Благодаря сотрудничеству правительства Алтайского края с АО "Корпорация Туризм.РФ" проводится комплексное развитие курорта "Белокуриха горная", разработан мастер-план для реализации инвестиционных лотов. Количество мест для инвесторов ограничено: предполагается создание шести объектов размещения с лечебными центрами, акватермальными комплексами, ресторанами, экопарками», – рассказал Виктор Томенко. Он также добавил, что при реализации всех инвестпроектов гостиничный фонд превысит тысячу номеров, а к 2030 году турпоток на новый курорт сможет достичь 210 тысяч человек ежегодно.

Сбор пустили на дело

Глава региона также высоко оценил результаты эксперимента, в рамках которого в Белокурихе с 2018 по 2024 год взимали курортный сбор.

«Эксперимент по взиманию курортного сбора завершился с хорошим результатом, на развитие курортной инфраструктуры за пять лет было привлечено более 280 миллионов рублей. За счет собранных средств были выполнены работы по развитию туристической инфраструктуры, в том числе проведено благоустройство общественных пространств города-курорта. Это в целом благоприятно отразилось на привлекательности Белокурихи, способствовало увеличению туристического потока – с 200 тысяч человек в 2018 году до 306 тысяч отдыхающих в 2024-м», – цитирует его РИА Новости. Томенко напомнил, что с 2025-го на смену курортному сбору пришел туристический налог. В Алтайском крае его ввели в 181 населенном пункте. Это тоже очень эффективный источник пополнения муниципальных бюджетов, убежден губернатор.