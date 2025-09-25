Алтайский край вступил в эксперимент по регулированию услуг гостевых домов

Пилотный проект будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2027-го

25 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 1 октября 2025 года в Алтайском крае вступит в силу эксперимент по регулированию услуг гостевых домов. Соответствующий законопроект во втором чтении приняли на сессии регионального Заксобрания 25 сентября.

Напомним, в первом чтении проект закона депутаты АКЗС рассмотрели 28 августа. Как отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников, замечаний и предложений с тех пор не поступало.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов сообщил, что в данный момент в Алтайском крае работают порядка 350 объектов, которые, предположительно, могли бы стать гостевыми домами. После принятия закона в окончательной редакции с ними будут работать точечно, через муниципалитеты.

Напомним, Алтайский край вошел в число 18 пилотных регионов эксперимента, по итогам которого будет принято решение о распространении практики на всей территории страны.

По мнению властей, новый правовой режим позволит легализовать и установить контроль над гостиничной деятельностью в частном секторе. В рамках эксперимента будет создан реестр гостевых домов. В него включат только те объекты, которые соответствуют установленным требованиям.

Так, владельцы гостевых домов должны соблюдать строительные нормы, санитарные условия и следить за безопасностью для гостей. Кроме того, такие дома должны располагать круглосуточной горячей и холодной водой, питьевой водой в комнате или общем помещении, отоплением, освещением, уборкой, сменой постельного белья и полотенец.