Путешествовать с комфортом. В Алтайском крае ремонтируют важные туристические дороги

На обновление дорожного полотна в регионе направили 5 млрд рублей

27 сентября 2025, 14:31, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В 2025 году в Алтайском крае ремонтируют около 150 километров дорог к туристическим достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более 5 миллиардов рублей. Финансовую поддержку регион получил благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Как отметил губернатор края Виктор Томенко, отдых в регионе должен становиться комфортнее и интереснее вне зависимости от времени года.

«Не последнюю роль в развитии туризма играют дороги – хорошая инфраструктура, благодаря которой до достопримечательностей удобно добираться, всегда привлекает туристов. В этом году в нашем крае ремонтируют около 150 километров дорог к туристическим достопримечательностям. В большинстве случаев работы – на завершающей стадии. Направили на эту задачу больше 5 миллиардов рублей, получив финансовую поддержку по национальному проекту "Инфраструктура для жизни"», – отметил глава региона.

Алейск – Чарышское

Специалисты Южного ДСУ обновляют еще более 15 км дороги: на участках с 52-го по 63-й километр и с 163-го по 168-й километр. Этот путь ведет на Сентелек, к реке Чарыш, водопадам Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

В Усть-Калманском районе уже срезали старый асфальт, обустроили и укрепили основание дороги. Сейчас рабочие укладывают выравнивающий слой. В Чарышском районе обновляют верхний слой покрытия.

Всего на ремонт этих участков направили почти 550 млн рублей.

Курья – Колывань – Бугрышиха

Эта дорога ведет к одному из уникальных памятников русского камнерезного искусства – Колыванскому камнерезному заводу, а также к озеру Белое и горе Синюха. Каждый год они принимают тысячи туристов.

Ремонт участка протяженностью 4 км уже завершают. В 2026 году специалисты Южного ДСУ восстановят еще 9 км. Общая стоимость реновации – более 290 млн рублей.

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Казахстана

Обновляют дорогу и к Колыванскому озеру. Количество желающих посетить это место растет ежегодно, в связи с чем движение по трассе становится интенсивнее.

За два года в Третьяковском районе обновят 15 км дороги: с 141-го по 157-й километр. Сейчас специалисты укладывают верхний слой асфальта на протяжении 10 км. После они укрепят обочины и нанесут разметку. В 2026 году отремонтируют оставшийся участок. В Змеиногорском и в Поспелихинском районах уже отремонтировали 27 км дороги с помощью шероховатой поверхностной обработки.

Быканов мост – Солоновка – Солонешное

Кроме того, специалисты ремонтируют пятикилометровый участок дороги, ведущей к Денисовой пещере. Благодаря этому маршруту многочисленные туристы посещают всемирно известный памятник природы и археологии, где обнаружены следы древней цивилизации людей. Кроме того, эта трасса ведет к живописному каскаду водопадов на реке Шинок.

Где еще в Алтайском крае ремонтируют дороги?

Дорожное покрытие обновляют на следующих туристических направлениях:

Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;

Алтай – Кузбасс;

Шипуново – Краснощеково – Курья;

Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби;

Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области и другие.

Когда эти региональные трассы отремонтируют, более комфортными станут путешествия до Ярового, к Завяловским, Бурлинскому и Малиновому озерам, национальному парку "Салаир" и многим другим туристическим местам.