"Впереди нас ждут новые победы". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом
Глава региона поблагодарил всех за добросовестный труд и заботу о родной земле
31 декабря 2025, 18:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в поздравлении с Новым годом подчеркнул, что регион играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии различных отраслей экономики. И благодарить за это нужно всех жителей края, чей "добросовестный труд и забота" говорят о том, что "будущее края находится в надежных руках".
«В уходящем году мы отметили особую дату – 80-летие Великой Победы, ставшей вечным символом мужества, самоотверженности и героизма нашего народа. Вспоминая славные страницы истории Родины, мы отдаем дань уважения всем поколениям защитников Отечества и учимся у них стойкости и верности долгу. Сегодня, как и в прежние времена, наша страна объединилась вокруг общей великой цели – защиты своих национальных интересов. Десятки тысяч жителей края в ходе специальной военной операции вновь с оружием в руках отстаивают мир и безопасность России. Мы искренне верим, что в наступающем году все добрые надежды оправдаются и поставленные задачи будут выполнены», – отметил Томенко.
Губернатор подчеркнул, что край играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, развитии промышленности, туризма, других отраслей экономики и социальной сферы. Рекордные урожаи, производственные достижения, успехи в науке и образовании, культуре и спорте – результат труда каждого жителя Алтайского края, преданных своему делу профессионалов и настоящих патриотов.
«Важно, что старшее поколение передает опыт молодежи, а значит, можно быть уверенными, что будущее нашего края, нашей страны в надежных руках!» – указал Виктор Томенко.
Грядущий 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это напоминание о том, как важно беречь мир и согласие в нашей многонациональной стране, уважительно относиться к традициям и культуре братских народов.
«Искренне благодарю всех жителей Алтайского края за добросовестный труд и заботу о родной земле! Пусть Новый год принесет каждому из вас радость, благополучие и хорошие события. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов! Берегите друг друга, любите Родину и пусть впереди нас ждут новые свершения и победы!» – добавил Виктор Томенко.
Спасибо, уважаемый губернатор! Вы очень позитивный и оптимистичный человек. С наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым!
01:30:41 01-01-2026
«Важно, что старшее поколение передает опыт молодежи, а значит, можно быть уверенными, что будущее .." - прямо как о социализме или СССР 2!
Поживём, увидим..
10:38:07 01-01-2026
Хуже будет - лучше нет...
13:07:24 01-01-2026
" Мы искренне верим, что в наступающем году все добрые надежды оправдаются и поставленные задачи будут выполнены», – отметил Томенко."==== А если не сбудется, что будет?
12:43:32 02-01-2026
Ну еслив сказал гебернатор ,то очередной прорыв будет …
15:58:41 02-01-2026
Гость (12:43:32 02-01-2026) Ну еслив сказал гебернатор ,то очередной прорыв будет …... Ад-министрация ставит дизлайки. Победами не нужно заранее бросаться.