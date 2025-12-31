НОВОСТИОбщество

"Впереди нас ждут новые победы". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Глава региона поблагодарил всех за добросовестный труд и заботу о родной земле

31 декабря 2025, 18:15, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в поздравлении с Новым годом подчеркнул, что регион играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии различных отраслей экономики. И благодарить за это нужно всех жителей края, чей "добросовестный труд и забота" говорят о том, что "будущее края находится в надежных руках".

«В уходящем году мы отметили особую дату – 80-летие Великой Победы, ставшей вечным символом мужества,  самоотверженности и героизма нашего народа. Вспоминая славные страницы истории Родины, мы отдаем дань уважения всем поколениям защитников Отечества и учимся у них стойкости и верности долгу. Сегодня, как и в прежние времена, наша страна объединилась вокруг общей великой цели – защиты своих национальных интересов. Десятки тысяч жителей края в ходе специальной военной операции вновь с оружием в руках отстаивают мир и безопасность России. Мы искренне верим, что в наступающем году все добрые надежды оправдаются и поставленные задачи будут выполнены», – отметил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что край играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, развитии промышленности, туризма, других отраслей экономики и социальной сферы. Рекордные урожаи, производственные достижения, успехи в науке и образовании, культуре и спорте – результат труда каждого жителя Алтайского края, преданных своему делу профессионалов и настоящих патриотов.

«Важно, что старшее поколение передает опыт молодежи, а значит, можно быть уверенными, что будущее нашего края, нашей страны в надежных руках!» – указал Виктор Томенко.

Грядущий 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это напоминание о том, как важно беречь мир и согласие в нашей многонациональной стране, уважительно относиться к традициям и культуре братских народов.

«Искренне благодарю всех жителей Алтайского края за добросовестный труд и заботу о родной земле! Пусть Новый год принесет каждому из вас радость, благополучие и хорошие события. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов! Берегите друг друга, любите Родину и пусть впереди нас ждут новые свершения и победы!» – добавил Виктор Томенко.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

19:11:26 31-12-2025

Спасибо, уважаемый губернатор! Вы очень позитивный и оптимистичный человек. С наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

01:30:41 01-01-2026

«Важно, что старшее поколение передает опыт молодежи, а значит, можно быть уверенными, что будущее .." - прямо как о социализме или СССР 2!
Поживём, увидим..

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:07 01-01-2026

Хуже будет - лучше нет...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:24 01-01-2026

" Мы искренне верим, что в наступающем году все добрые надежды оправдаются и поставленные задачи будут выполнены», – отметил Томенко."==== А если не сбудется, что будет?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:32 02-01-2026

Ну еслив сказал гебернатор ,то очередной прорыв будет …

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:41 02-01-2026

Гость (12:43:32 02-01-2026) Ну еслив сказал гебернатор ,то очередной прорыв будет …... Ад-министрация ставит дизлайки. Победами не нужно заранее бросаться.

  -5 Нравится
Ответить
