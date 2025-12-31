"Впереди нас ждут новые победы". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Глава региона поблагодарил всех за добросовестный труд и заботу о родной земле

31 декабря 2025, 18:15, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в поздравлении с Новым годом подчеркнул, что регион играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и развитии различных отраслей экономики. И благодарить за это нужно всех жителей края, чей "добросовестный труд и забота" говорят о том, что "будущее края находится в надежных руках".

«В уходящем году мы отметили особую дату – 80-летие Великой Победы, ставшей вечным символом мужества, самоотверженности и героизма нашего народа. Вспоминая славные страницы истории Родины, мы отдаем дань уважения всем поколениям защитников Отечества и учимся у них стойкости и верности долгу. Сегодня, как и в прежние времена, наша страна объединилась вокруг общей великой цели – защиты своих национальных интересов. Десятки тысяч жителей края в ходе специальной военной операции вновь с оружием в руках отстаивают мир и безопасность России. Мы искренне верим, что в наступающем году все добрые надежды оправдаются и поставленные задачи будут выполнены», – отметил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что край играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, развитии промышленности, туризма, других отраслей экономики и социальной сферы. Рекордные урожаи, производственные достижения, успехи в науке и образовании, культуре и спорте – результат труда каждого жителя Алтайского края, преданных своему делу профессионалов и настоящих патриотов.

«Важно, что старшее поколение передает опыт молодежи, а значит, можно быть уверенными, что будущее нашего края, нашей страны в надежных руках!» – указал Виктор Томенко.

Грядущий 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это напоминание о том, как важно беречь мир и согласие в нашей многонациональной стране, уважительно относиться к традициям и культуре братских народов.