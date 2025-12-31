"Пусть царят мир и любовь". Романенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Председатель АКЗС отметил, что сила нации всегда была и остается в сплоченности

31 декабря 2025, 14:01, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: предоставлено amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко пожелал всем жителям Алтайского края крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и новых свершений. Об этом он написал в поздравлении с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Новогодняя пора – волшебное время, когда сердца наполняются ожиданием чуда, верой в добро и надеждой на счастливые перемены. В каждом доме загораются огни радости и уюта, а за праздничным столом собираются самые близкие люди. В эти особые минуты наши мысли и молитвы обращены к тем, кто стоит на защите Родины, к нашим героям – солдатам и офицерам. Их мужество и стойкость – надежный щит Отечества. Пусть наступающий год принесет всем нам мир и долгожданную Победу», – подчеркнул Романенко.

Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, и это глубоко символично, поскольку сила нации всегда была и остается в сплоченности, в том, что представители разных народов любят, строят и защищают общую Родину. И именно это единство – фундаментальная ценность и главный ответ на любые вызовы времени.