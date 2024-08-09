Впервые в истории. В Барнауле масштабно открыли Спартакиаду для детей со всей страны

В столицу региона более 400 спортсменов из 49 регионов России

09 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Открытие Спартакиады в Барнауле/Фото: Екатерина Смолихина

Финальные соревнования XII Спартакиады учащихся России по трем видам спорта – шахматам, кикбоксингу, гребле на байдарках и каноэ – впервые проходят в Барнауле. Такого масштабного турнира для детей наш регион не принимал еще никогда. 7 августа прошла яркая церемония открытия спортивного праздника, которая собрала более 5 тысяч зрителей. По ее завершении перед гостями выступила известная российская группа "Пицца". Организатором Спартакиады выступило правительство Алтайского края и региональный Минспорт.

"Праздник спорта и духа"

XII летняя Спартакиада учащихся России проходит в 22-х городах страны. Соревнования среди юношей и девушек по разным видам спорта начались еще 23 мая, а завершатся 5 сентября. Барнаулу выпала честь принимать у себя финалы по трем видам спорта: шахматам, кикбоксингу, гребле на байдарках и каноэ. В Барнаул выяснить лучших из лучших приехали 406 спортсменов из 49 регионов страны.

Церемония открытия турнира состоялась в "Титов Арене". За два часа перед ледовым дворцовым прошла развлекательная программа для зрителей, которые могли поучаствовать в викторинах, а также в интерактивных играх. Впрочем, основным меню вечера стала красочная церемония. Свободных мест на трибунах практически не было, а для гостей выступали творческие коллективы. Также состоялся парад участников соревнований.

Первым гостей поздравил с открытием праздника губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил всех, кто занимался подготовкой такого масштабного турнира, а также напомнил о памятной дате: 63 года назад наш земляк Герман Титов совершил свой легендарный полет в космос.

"Пусть праздник спорта, дух соревнований станет, как это обычно бывает, и объединяющим для всех участников мероприятием. Я всех рад приветствовать в именно в "Титов Арене". Именно в этот день наш прославленный земляк Герман Степанович совершил свой полет. Желаю и вам на несколько дней стать героями спорта и добиться самых высоких наград. Именно в Барнауле будут открыты новые имена чемпионов по трем видам спорта. Юноши и девушки - молодость, сила, интеллект нашей великой страны России", - обратился к залу Виктор Томенко.

Будущие звезды мирового спорта

Также во время церемонии к участникам Спартакиады с словами напутствия выступили руководители алтайских федераций. Глава федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков считает, что нынешние соревнования откроют будущих звезд мирового спорта. Тем более, что барнаульский гребной канал по качеству инфраструктуры является едва ли не лучшим в стране.

"Уверен, что нашу страну допустят до международных соревнованиях и многие из вас будут ковать спортивную славу нашей страны", - заявил Юрий Шамков.

Президент федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов заявил, что Барнаул на несколько дней стал спортивной столицей страны. Участникам Спартакиады он посоветовал не только золотых медалей, но и найти на Алтае новых друзей.

"Я горжусь, что наша команда представлена на Спартакиаде. Это дает ребятам возможность не только проявиться свое мастерство, но и прославить наш регион. Хочу, чтобы гости запомнили наш Алтай с его красотой, гостеприимством и добрыми людьми", - сказал Вячеслав Перерядов и поблагодарил команду правительства Алтайского края, а также Виктора Томенко за решение провести такие масштабные соревнования.

Руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов выразил уверенность, что нынешняя Спартакиада поможет открыть новые таланты, которые в будущем станут мировыми звездами спорта. В том числе, среди алтайских шахматистов.

"У нашей команды 13 стартовый номер. Задача — занять как можно более высокое место. Уверен, что наши тренеры провели хорошую подготовительную работу. Таких условий, которые созданы в шахматном клубе Алтайского края, практически нет нигде в стране", - пояснил Артем Поломошнов.

Не последний крупный турнир

По завершению церемонии гостей ждал приятный сюрприз: большой концерт известной группы "Пицца". Ее лидер Сергей Приказчиков с удовольствием общался с участниками соревнований и делал совместные селфи.

Министр спорта региона, призер Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов после завершения церемонии открытия напомнил журналистам, что в Барнауле за последние годы прошло несколько крупных спортивных турниров. У Алтайского края есть огромный потенциал принимать не только соревнования всероссийского уровня, но и международного.

"Получился прекрасный праздник. Полные трибуны ледового дворца, овации зрителей. Все это говорит о большом интересу к спорту в Алтайском крае. Мы движемся в верном направлении", - уверен Иван Нифонтов.

Спартакиада продлится до 10 августа. По гребле на байдарках и каноэ принимают участие 265 спортсменов из 35 субъектов, в том числе 16 человек от Алтайского края 16. По кикбоксингу - 77 спортсменов из 34 регионов (от Алтайского края 5 спортсменов). В турнирах по шахматам принимают участие 64 спортсмена из 16 регионов, из них 4 человека представляют Алтайский край.