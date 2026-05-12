При самостоятельной процедуре используйте пинцет или специальный экстрактор

12 мая 2026, 20:05, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов дал рекомендации в беседе с RT по действиям при обнаружении клеща на теле. Он также перечислил симптомы, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Самостоятельное удаление клеща опасно. Не пытайтесь вытащить его самостоятельно. Часть клеща может остаться в теле, что повысит риск инфекции, например, нагноения. Не используйте масло, керосин или спирт для обработки укуса. Не пытайтесь поджечь клеща зажигалкой или выкрутить руками, так как это может повредить его и распространить инфекцию», — подчеркнул он.

Если вы все же решили удалить клеща самостоятельно, терапевт рекомендует использовать пинцет или специальные устройства. После удаления обработайте место укуса. Промойте водой с мылом и протрите спиртовой салфеткой.

Водовозов также рассказал о заболеваниях, передающихся через клещей. Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которую можно предотвратить только вакцинацией. Других методов защиты нет. Еще одно опасное заболевание — боррелиоз (болезнь Лайма), бактериальная инфекция, которая лечится антибиотиками. Профилактические меры принимаются независимо от того, был ли клещ заражен. Все назначения делает врач. После удаления клеща важно наблюдаться у специалиста в течение месяца.

«Наблюдение необходимо для своевременного выявления симптомов, — отметил терапевт. — Один из признаков болезни Лайма — кольцеобразная эритема. Это красное пятно вокруг места укуса, которое увеличивается в размерах. Центр может стать бледным или синеватым, а края остаются ярко-красными и безболезненными. Такие симптомы наблюдаются у 80–90% пациентов», — добавил эксперт.

Симптомы клещевого энцефалита напоминают грипп. Обычно они проявляются через 7–14 дней, но могут возникнуть и через месяц. Важно следить за состоянием человека в этот период. Первые признаки включают резкое повышение температуры, сильную головную боль, слабость и ломоту в мышцах. Через две недели могут появиться неврологические симптомы, заключил Водовозов.