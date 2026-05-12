Жительница Оренбуржья сутки проходила с клещом в глазу

Женщина почувствовала дискомфорт, а позже выяснилось, что между ресницами сидел живой клещ

12 мая 2026, 08:51, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жительница Оренбургской области Анастасия сутки проходила с клещом в глазу. Женщина почувствовала дискомфорт и поняла, что в глазу что‑то есть, пишет Telegram‑канал "112".

Позже выяснилось, что между ресницами находился живой клещ. Анастасия обратилась в больницу — медики удалили членистоногое с века и обработали глаз. Клеща после этого направили на исследование.

Ранее сообщалось, что за неделю более 800 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае. Для снижения риска распространения клещевых инфекций в регионе продолжается акарицидная обработка общественных территорий.