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Жительница Оренбуржья сутки проходила с клещом в глазу

Женщина почувствовала дискомфорт, а позже выяснилось, что между ресницами сидел живой клещ

12 мая 2026, 08:51, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жительница Оренбургской области Анастасия сутки проходила с клещом в глазу. Женщина почувствовала дискомфорт и поняла, что в глазу что‑то есть, пишет Telegram‑канал "112".

Позже выяснилось, что между ресницами находился живой клещ. Анастасия обратилась в больницу — медики удалили членистоногое с века и обработали глаз. Клеща после этого направили на исследование. 

Ранее сообщалось, что за неделю более 800 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае. Для снижения риска распространения клещевых инфекций в регионе продолжается акарицидная обработка общественных территорий.

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

10:22:45 12-05-2026

если клещ энцифалитный то все - помрет

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Гость

11:53:08 12-05-2026

У нас некоторые всю жизнь с бревном в глазу ходят и ничего.

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