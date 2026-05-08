За неделю более 800 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

Для снижения риска распространения клещевых инфекций в регионе продолжается акарицидная обработка общественных территорий

08 мая 2026, 14:38, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 828 человек. Неделей ранее число пострадавших составляло 490, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировали уже 1547 случаев присасывания клещей, в том числе 422 — в Барнауле.

По данным ведомства, специалисты выявили 28 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, один из них — у ребенка. Кроме того, зарегистрировано шесть случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз, в том числе у троих детей, а также один случай с подозрением на клещевой вирусный энцефалит у ребенка.

Лабораторные исследования снятых клещей показали, что 19,6 процента паразитов были заражены возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, а 6,6 процента — вирусом клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначили профилактическое лечение.

Для снижения риска распространения клещевых инфекций в регионе продолжается акарицидная обработка общественных территорий. На сегодняшний день в крае уже обработали 806,96 гектара парков, скверов и кладбищ. Всего планируется провести обработку на площади 2590 гектаров.

«При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты или в поликлиники по месту жительства для оказания первичной медицинской помощи и решения вопроса о необходимости своевременной профилактики — назначения профилактических препаратов, введения иммуноглобулина», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также подчеркнули, что экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином необходимо проводить в течение 72 часов после укуса при подтвержденном заражении клеща вирусом энцефалита, а также непривитым людям или тем, у кого есть нарушения в схеме вакцинации. Детям младше 18 лет, не привитым от клещевого энцефалита, иммуноглобулин вводят независимо от результатов исследования клеща.