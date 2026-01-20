Врач назвала опасные последствия магнитных бурь для пациентов с заболеваниями сердца
Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных споров
20 января 2026, 11:45, ИА Амител
На Земле 20 января ожидаются очень сильные магнитные бури с геомагнитной активностью до уровня G3–G4, и это может представлять риск для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru.
По словам специалиста, влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных споров. При этом ряд исследований указывает на возможную связь между геомагнитными колебаниями и ухудшением самочувствия у людей с хроническими заболеваниями сердца.
«Момент колебания магнитного поля может сказываться на состоянии и техники, и погоды. Но ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури на состояние здоровья человека. С одной стороны, если сильное изменение магнитных полей приводит к нарушению работы техники, то и на человека должно влиять. Но на здорового человека, как правило, не влияет. Есть исследования и те, что подтверждают, что после магнитных бурь увеличивается число сердечно-сосудистых катастроф, и те, что опровергают. В этом вопросе нет однозначного мнения до сих пор», – сказала Надежда Чернышова.
Врач отметила, что особую осторожность в период магнитных бурь стоит проявлять метеозависимым и метеочувствительным людям, а также тем, кто уже сталкивался с реакцией организма на изменения магнитного поля. Специалист рекомендовала внимательнее относиться к самочувствию и при необходимости обращаться за медицинской помощью.
16:04:48 20-01-2026
Метеозависимых на МРТ не пускать. После лечения головы, вместе с доктором
18:25:32 20-01-2026
Доживешь до 60 лет, тогда поговорим. В 30 лет казалось, что бессонница только у бездельников бывает, а сейчас реагируешь на любые изменения погоды и метео обстановки - стенокардия со всеми вытекающими, даже резкий неожиданный звук порождает перебой в работе сердца.