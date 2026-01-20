Врач назвала опасные последствия магнитных бурь для пациентов с заболеваниями сердца

Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных споров

20 января 2026, 11:45, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле 20 января ожидаются очень сильные магнитные бури с геомагнитной активностью до уровня G3–G4, и это может представлять риск для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных споров. При этом ряд исследований указывает на возможную связь между геомагнитными колебаниями и ухудшением самочувствия у людей с хроническими заболеваниями сердца.

«Момент колебания магнитного поля может сказываться на состоянии и техники, и погоды. Но ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури на состояние здоровья человека. С одной стороны, если сильное изменение магнитных полей приводит к нарушению работы техники, то и на человека должно влиять. Но на здорового человека, как правило, не влияет. Есть исследования и те, что подтверждают, что после магнитных бурь увеличивается число сердечно-сосудистых катастроф, и те, что опровергают. В этом вопросе нет однозначного мнения до сих пор», – сказала Надежда Чернышова.

Врач отметила, что особую осторожность в период магнитных бурь стоит проявлять метеозависимым и метеочувствительным людям, а также тем, кто уже сталкивался с реакцией организма на изменения магнитного поля. Специалист рекомендовала внимательнее относиться к самочувствию и при необходимости обращаться за медицинской помощью.