Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 20 января

Возможны сбои в работе спутников и радиосвязи

20 января 2026, 09:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Во вторник, 20 января, Землю накроет сильнейшая магнитная буря класса G3–G4, вызванная мощной солнечной вспышкой.

Плазменное облако, выброшенное во время вспышки класса X1.95, движется к Земле со скоростью около 2000 км/с. По прогнозам ученых, уже вечером начнется магнитная буря уровня G3–G4. Такие значения считаются сильными и очень сильными по пятибалльной шкале геомагнитной активности.

Возможны сбои в работе спутников и радиосвязи, слабые колебания в энергосетях, а также ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Специалисты предупреждают о вероятных головных болях, общей слабости, усталости и резких перепадах артериального давления.

Из-за высокой активности Солнца нижняя граница полярных сияний может опуститься до 50-й широты. Это означает, что северное сияние теоретически смогут увидеть жители многих регионов России. Однако для Алтайского края шанс понаблюдать редкое природное явление остается значительно ниже, чем столкнуться с типичными симптомами магнитной бури.