Эндокринолог назвал еду, которая сильно вредит сосудам

Она также рассказала о симптомах диабета

28 апреля 2024, 17:15, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917219

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала о том, какая еда сильно вредит сосудам. Ее слова приводит "Российская газета".

Врач напомнила, что диабет вызывает серьезные повреждения многих органов, включая сердце, сосуды, почки и нервную систему. Предиабет, который предшествует диабету, может быть вызван большим количеством углеводов в рационе, особенно изделий из белой муки, быстрых каш и белого риса.

Симптомы диабета: ухудшение зрения, сильный аппетит, частое мочеиспускание, набор или уменьшение веса, слабость, долго не заживающие ранки, жажда.

Кроме того, повышение глюкозы в крови может привести к повреждению нервной системы и вызвать боли в конечностях.