Врач объяснил, как фастфуд увеличивает риск развития рака

По словам эксперта, вредная еда не вызывает онкозаболевания напрямую, но провоцирует хроническое воспаление

19 января 2026, 18:00, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Онколог Евгений Черемушкин предупредил об опасности регулярного употребления фастфуда. В интервью aif.ru специалист объяснил, что хотя еда не обладает прямым онкогенным действием, вредные продукты могут косвенно повышать риск развития рака.

«Прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды – чрезмерно жирной, острой», – отметил Черемушкин.

Он пояснил, что любое воспаление сопровождается изменением тканей и может способствовать появлению клеток с потенциалом бесконтрольного деления.

Особое внимание врач уделил фастфуду, который содержит переработанные продукты с потенциально канцерогенными веществами. Постоянное употребление такой пищи приводит к хроническому воспалению, нарушает функции печени и поджелудочной железы и в долгосрочной перспективе может стать фактором риска для онкологических заболеваний.