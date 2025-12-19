Врачи рассказали, как перепады погоды обостряют мигрень, артрит и астму

Специалисты рекомендуют систематически следить за здоровьем, чтобы снизить метеозависимость

19 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Врачи объяснили, как резкие изменения погоды влияют на самочувствие и могут обострить хронические заболевания. По их словам, от метеозависимости страдает значительное число пациентов, пишет "Om1 Омск".

Терапевт Денис Гаврилов отметил, что перепады погоды способны вызывать обострения артрита, астмы, болезней сердца и болей после старых травм. Реакцию могут спровоцировать не только скачки атмосферного давления, но и сильная жара, резкие заморозки и ветер.

Невролог Александра Чугунова добавила, что для людей, страдающих мигренью, наиболее чувствительны изменения атмосферного давления, температуры, влажности и магнитные бури. Эти факторы могут усиливать приступы головной боли.

Специалисты подчеркивают, что погодные явления обычно не вызывают заболевание "с нуля", но могут усугублять уже существующие симптомы. Чтобы снизить метеозависимость, врачи рекомендуют:

внимательно следить за течением хронических болезней;

придерживаться принципов правильного питания;

поддерживать регулярную физическую активность;

избегать вредных привычек.

Самое важное – не заниматься самолечением, а при ухудшении состояния своевременно обращаться к врачу для получения квалифицированной помощи и коррекции терапии.